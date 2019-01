En somalier får 12 års fængsel og udvises for at have stukket en mand ihjel og forsøgt at dræbe sin kæreste.

En 28-årig mand stak sin underbo og sin daværende kæreste med samlet flere end hundrede knivstik i maj 2017.

Forbrydelserne kostede ham i marts sidste år 15 års fængsel og en udvisning for bestandigt i Retten på Frederiksberg.

Tirsdag er sagen blevet behandlet i Østre Landsret, som idømmer Muktar Omar Sheikh, der er somalisk statsborger, 12 års fængsel og stadfæster udvisningen.

Det oplyser hans forsvarsadvokat, Michael Juul Eriksen.

Den voldsomme episode skete i Valby om morgenen 17. maj 2017.

Muktar Omar Sheikh dræbte en 38-årig mand med mindst 60 stik i blandt andet ansigtet og brystet. Desuden fik den dræbte nabo mindst 100 snitlæsioner, fremgår det af anklageskriftet.

Drabet foregik i den 38-åriges lejlighed, som lå i samme opgang som den 28-åriges.

Efterfølgende gik den dømte op i sin egen lejlighed, hvor han boede med sin daværende kæreste.

Her forsøgte han at slå den 24-årige kvinde ihjel. Han væltede hende omkuld og satte sig overskrævs på hende.

Herefter stak og snittede han hende med en kniv mindst 84 gange. Drabsforsøget mislykkedes, da kvinden kæmpede imod og fik fat i kniven for at afværge.

I byretten lagde retten vægt på, at den tiltalte var utilregnelig, da han begik forbrydelserne.

- Han var kortvarigt i en sindssygelignende tilstand på grund af en rus fremkaldt efter indtagelse af alkohol, cannabis og særligt kokain, lød det på byrettens hjemmeside, da han blev dømt.

Selv om han var utilregnelig i gerningsøjeblikket, valgte retten altså dengang alligevel at idømme ham en fængselsstraf på 15 år.

Landsretten lagde også vægt på hans sindstilstand og har altså vurderet det at veje tungere som formildende omstændighed, end hvad byretten gjorde i marts.

