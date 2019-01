Forsvarer for tiltalt vil have Højesteret til at se på adskillige fejl begået af Østjyllands Politi.

Politiet i Østjylland kritiseres torsdag for en stribe fejl og brud på reglerne i efterforskningen af en stor sag om voldtægter.

Det er Vestre Landsret, som i en kendelse peger på flere problematiske forhold, oplyser forsvareren for den tiltalte, advokat Jan Schneider.

For eksempel fastslår retten, at en ukrainsk tolk reelt har optrådt som efterforsker. I en mail betegnede en politimand tolken som "Agent 007 på prøve".

Desuden er det i strid med en instruks fra Rigsadvokaten, at politiet har videregivet afhøringsrapporter til vidner, inden de skulle afgive forklaring i retten.

Endvidere har et vidne fået udleveret kopi af de forklaringer, som tre andre har afgivet bag lukkede døre. Dette er ligeledes ulovligt, oplyser advokat Jan Schneider.

- Landsretten lægger også til grund, at forsvarerens ret til aktindsigt ikke er blevet respekteret i tide, siger han.

Imidlertid er fejlene ikke tilstrækkelige til at begrunde, at sagen skal begynde helt forfra ved byretten, har landsretten bestemt. Dermed har dommerne valgt at følge påstanden fra anklagemyndigheden.

Da forsvareren fremlagde kritikken i december, reagerede politidirektør Helle Kyndesen med at udsende en pressemeddelelse med overskriften "meget alvorlig sag".

- Det ser ud til, at der er sket ting, der bestemt ikke er i overensstemmelse med den måde, vi normalt efterforsker straffesager på, udtalte politidirektøren.

Forsvareren for den tiltalte 35-årige mand siger, at han vil ansøge om at indbringe afgørelsen for Højesteret.

Den 35-årige er tiltalt for en række grove forbrydelser mod forskellige ukrainske kvinder.

I byretten i Aarhus blev han sidste sommer idømt fængsel i otte år for blandt andet at have voldtaget tre kvinder. Oveni anklages han for trusler, vold, afpresning og tyverier.

Manden ankede til Vestre Landsret, som imidlertid torsdag har fundet ham skyldig i de fleste forhold, oplyser anklageren.

/ritzau/