Østre Landsret finder Hesalight-stifter skyldig i strafbare forhold for yderligere 200 millioner kroner.

Østre Landsret har torsdag idømt Hesalight-stifter Lars Nørholt syv års fængsel for grov økonomisk kriminalitet.

Landsrettens dom er overordnet en stadfæstelse af byrettens dom, hvor han også blev idømt syv års fængsel.

I byretten blev Nørholt dømt for godt 400 millioner kroner. Men i landsretten blev han kendt skyldig i strafbare forhold for yderligere omkring 200 millioner kroner.

Lars Nørholt ankede med det samme byrettens dom, da han i januar sidste år blev idømt syv års fængsel. Han har krævet at blive frifundet i sagen.

Kriminaliteten handler ifølge Bagmandspolitiet især om, at pensionskasser og andre investorer i den grad blev ført bag lyset.

Blandt ofrene skulle være Pensam, Pension Danmark, Captar og andre.

Hesalight ville sælge løsninger med LED-lamper til kunder i ind- og udland. Væksten vakte opsigt. På et tidspunkt hyldede daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) Hesalight for at være en grøn vækstvirksomhed.

