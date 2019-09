Via hjemmeside kom mand i kontakt med en kvinde, som han voldtog, og en pige, som han på anden vis krænkede.

Vestre Landsret har valgt at stadfæste Retten i Hernings dom, hvor en 32-årig mand er kendt skyldig i at have forgrebet sig på en 23-årig kvinde i marts sidste år.

Manden Thor Bjørn Nielsen fik kontakt til den 23-årige kvinde via en hjemmeside, hvor han udgav sig for at være en 19-årig kvinde ved navn Nadia Andersen.

"Nadia Andersen" og den 23-årige kvinde aftale at mødes, men det var i virkeligheden den 32-årige mand, som var på det aftalte sted.

Kvinden blev her udsat for voldtægt og andre seksuelle krænkelser, da hun overnattede hos den dømte mand.

Aftalen var, at mandens ven Nadia Andersen skulle komme på besøg hos Thor Bjørn Nielsen, samtidig med at den 23-årige kvinde var der.

Men Nadia Andersen fandtes ikke i virkeligheden og kom derfor aldrig forbi lejligheden i Aulum mellem Holstebro og Herning.

Manden mente selv, at stemningen havde været god, og at kvinden frivilligt indgik i det seksuelle samkvem.

Retten i Herning valgte at tro på kvindens forklaring om voldtægt, og manden blev derfor idømt forvaring.

I et andet forhold var manden tiltalt for at have blufærdighedskrænket og truet en 14-årig pige.

Også hende havde han mødt på internettet under navnet Nadia Andersen.

En dag i marts sidste år havde pigen et ønske om at blive kørt fra Midtjylland til København.

Nadia Andersen fortalte pigen, at hendes ven den 32-årige mand kunne hente hende og køre hende til København. Det gik pigen med til, og pigen kørte med den dømte.

Under køreturen standsede manden bilen på en parkeringsplads i en skov. Her satte han sig oven på pigen, tog hendes trøje og bh af, holdt hende fast og tog et billede af hendes bryster og ansigt med sin mobiltelefon.

Manden truede pigen med at lægge billederne på internettet, hvis hun fortalte nogen om hændelsen.

For dette blev Thor Bjørn Nielsen straffet for blufærdighedskrænkelse, tvang og vidnetrusler.

Retslægerådet anbefalede forud for dommen, at manden blev idømt forvaring med henvisning til hans personlighed.

Manden har flere gange tidligere været straffet for voldtægt og andre seksuelle overgreb.

Forvaring er en tidsubestemt foranstaltning.

Denne anvendes i stedet for almindelig straf i sager, hvor den tiltalte vurderes at være så farlig for andres liv, legeme og helbred, at vedkommende skal holdes væk fra det øvrige samfund på ubestemt tid.

