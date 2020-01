Kroatisk familie er idømt langvarige domme ved Østre Landsret. De udførte voldsomme hjemmerøverier i tre år.

Østre Landsret har tirsdag skærpet en dom fra byretten og idømt et kroatisk brødrepar 16 års fængsel for 22 hjemmerøverier.

Det skriver TV2 Øst.

Brødrene udførte forbrydelserne i perioden mellem 2015 til 2017. Deres forældre planlagde røverierne og er derfor idømt 12 års fængsel.

Alle fire fik lange straffe sidste år ved Retten i Nykøbing Falster, men de ankede siden dommene.

Dengang blev brødrene Toncek og Bernardo Mujagic på 24 og 21 år idømt fængsel i 15 år, som Østre Landsret altså har skærpet.

Forældrene, Ljilana Mujagic og Santino Koren, blev også idømt 12 års fængsel i byretten.

En ven af familien, Ivica Gegic, får otte års fængsel for at have deltaget i tre af hjemmerøverierne. Han fik samme straf i byretten.

Røverierne blev udført på Sjælland, Lolland, Falster, Møn og Jylland.

De dømte gik typisk efter ældre eller syge personer.

I et af tilfældene brød de to brødre ind gennem en rude til to ældre personer, en mand og en kvinde, som blev frarøvet kontanter og smykker til en samlet værdi af 115.820 kroner. Undervejs blev de to bagbundet med strips, fik viklet gaffatape om hovedet og en klud i munden.

Manden blev også tildelt knytnæveslag i ansigtet. Først fire timer senere fandt hjemmehjælpen dem bagbundet.

/ritzau/