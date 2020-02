Sag om skud mod ung hashsælger i lejlighed i Næstved har slået en kolbøtte i retssystemet.

En rocker fra Bandidos er torsdag blevet frifundet for at have planlagt, at en ung hashsælger blev forsøgt dræbt i en lejlighed i Næstved.

I Østre Landsret er der enighed om frifindelsen, skriver TV2 Øst. Tidligere var den 36-årige mand blevet idømt fængsel i 11 år og seks måneder af Retten i Næstved.

I sagen var Kristian Beck Hansen tiltalt for at have været bagmanden, da en ung hashsælger blev ramt af flere skud i sin lejlighed i november 2017. Offeret blev ramt i arm, ben og mave.

I første omgang mente byretten, at han som lokal præsident i rockergruppen havde tilrettelagt og foranlediget angrebet, som blev begået af to yngre mænd. Den ene er blevet dømt. Han var prøvemedlem i Bandidos.

Hansen fik i september sidste år af byretten en straf på fængsel i 11 år og seks måneder. Straffen blev gjort meget længere end i andre sager om drabsforsøg, og forklaringen er en særlig paragraf i straffeloven, som giver forhøjet straf i sager om bandekonflikt.

Det var en såkaldt tillægsstraf. I forvejen var Kristian Beck Hansen idømt fængsel i to år og seks måneder for omfattende hashsalg.

Men Østre Landsret ser altså helt anderledes på sagen, oplyser TV2 Øst.

/ritzau/