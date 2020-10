Mand ville fuppe sig til 427.500 kroner, da han påstod at have fem ansatte i sit lille firma.

Østre Landsret skærper mandag straffen i den første sag om svindel med en af hjælpepakkerne.

En 29-årig mand idømmes fængsel i to år og tre måneder. Han forsøgte at score 427.500 kroner via ordningen om lønkompensation. I sit firma, der udlejer varebiler, bildte han myndighederne ind, at han havde fem ansatte.

Straffen er mere end en tredobling i forhold til det normale niveau i andre sager om bedrageri i samme størrelsesorden.

Tidligere mente Københavns Byret, at straffen skulle være fængsel i et år og seks måneder.

Den dømte skal også af med en tillægsbøde på 1.275.000 kroner.

Folketinget vedtog i foråret, at straffen i sager med forbindelse til pandemien kan firdobles.

Det resultat kommer landsretten meget tæt på i afgørelsen, hvor senioranklager Mads Kruse fra Statsadvokaten i København havde bedt om fængsel i tre år.

En lang række andre sager er på vej til retssystemet. Samlet set er der indgivet 128 anmeldelser til politiet om svindel med hjælpepakkerne, viste den seneste opgørelse fra Bagmandspolitiet.

/ritzau/