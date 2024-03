Da misbrugt dreng fortalte sin plejefamilie om tiden hjemme hos far og mor, blev sagen meldt til politiet.

Et forældrepar, som i byretten blev straffet med seks års fængsel for vold og seksuelle overgreb begået mod deres, er tirsdag blevet kendt skyldige under ankesagen i Østre Landsret, oplyser forsvarsadvokat Claus Bonnez.

Den 50-årige kvinde og den 55-årige mand blev i december 2022 dømt ved et nævningeting i Københavns Byret. Forældrene havde nægtet sig skyldige og ankede derfor dommen til Østre Landsret.

Her er bevisførelsen i sagen nu afsluttet, og tirsdag eftermiddag afsagde landsretten så kendelse om skyldsspørgsmålet. Ifølge Claus Bonnez er kendelsen en stadfæstelse af afgørelsen fra byretten.

Overgrebene skete i årene fra 2010 og frem i hjemmet på Amager. Her boede forældrene med tre fællesbørn og kvindens ældste søn fra et tidligere forhold.

Ved byretsdommen blev det slået fast, at alle fire børn havde været udsat for nedværdigende behandling. Derudover blev de dømt for incest begået mod deres fælles søn.

Familien havde et langt forløb med Tårnby Kommune. Det varede henved ti år og mundede i december 2018 ud i, at de tre yngste børn blev anbragt i hver deres plejefamilie.

Nogle måneder senere fortalte den misbrugte dreng under en ferie med sin plejefamilie om sine oplevelser fra forældrenes hjem. Det førte til en politianmeldelse og sidenhen en dom i byretten.

I byretten krævede anklagemyndigheden parret idømt syv års fængsel, mens parrets forsvarsadvokater procederede for en straf på højst to et halvt år til kvinden og højst fire år til manden.

Østre Landsret tager onsdag stilling til, hvilken straf forældrene skal idømmes.

/ritzau/