Sag om falske pornobilleder bliver sendt tilbage til byret, som idømte 23-årige mand otte måneders fængsel.

Vestre Landsret har mandag bestemt, at en sag om manipulerede pornobilleder på grund af en fejl skal starte forfra i byretten, skriver TV Midtvest på sin hjemmeside.

I byretten blev en 23-årig mand idømt otte måneders fængsel for at manipulere piger og kvinders ansigter ind i pornografiske billeder.

Dengang i marts erkendte manden, at han i perioden fra 2011 til 2017 lagde et større antal billeder ud på forskellige hjemmesider.

Han blev dømt for at have krænket 17 piger under 18 år og to kvinder. Hvad angår billederne af de mindreårige, så blev han i den sammenhæng også dømt for udbredelse af børneporno.

- Jeg var en kujon og turde ikke rigtig gøre noget, så det her var en form for at have noget privat med dem, sagde den 23-årige mand dengang i retten.

Ud over fængselsstraffen blev manden også dømt til at betale godtgørelse for tort til sine ofre.

Tortgodtgørelse er at regne som en form for plaster på det sår, som en persons ære kan siges at få ved for eksempel en seksuel krænkelse.

Godtgørelserne til hver enkelt lå mellem 2500 og 40.000 kroner.

TV Midtvest skriver, at der i landsretten er rejst tvivl om, hvorvidt antallet af billeder har været korrekt, og derfor bliver sagen sendt tilbage til byretten, hvor den skal begynde forfra.

/ritzau/