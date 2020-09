Østre Landsret giver anklagere delvist medhold i sag om droner og andet udstyr til Islamisk Stat.

En af de tre tiltalte i en sag om droner og andet udstyr til Islamisk Stat kendes torsdag af Østre Landsret skyldig i medvirken til terrorisme. I byretten blev han frifundet for terror.

Afgørelsen handler dog kun om en del af tiltalen. Nemlig om levering af seks termiske kameraer til Islamisk Stat i 2017.

De øvrige og tidligere leverancer, som han og to andre mænd stod for, er ikke medvirken til terror, fastslår landsretten.

Her er der derimod tale om at fremme en terrororganisations virksomhed. Og denne bestemmelse i straffeloven giver en langt lavere straf end paragraffen om terror.

Den terrordømte er blevet kaldt chaufføren. De to andre tiltalte i sagen har været henholdsvis underviser og cykelhandler. Alle tre er 31 år. Cykelhandleren blev for nylig løsladt fra varetægtsfængsling.

Underviseren og chaufføren leverede et stort antal propeller, modelfly og dele til droner til Islamisk Stat, fastslår landsretten. Her var den ingeniøruddannede Basil Hassan leder af en særlig droneenhed.

Men da disse leverancer fandt sted, var det ikke klart, at terrororganisationen faktisk brugte droner til blodige angreb. Derfor kan de ikke dømmes for forsøg på medvirken til terror, lyder det i afgørelsen.

Landsretten peger i denne forbindelse blandt andet på oplysninger, som blandt andre vidner fra Forsvaret er kommet med.

Cykelhandleren og underviseren frifindes også for at have medvirket til et angreb på en syrisk militærbase i august 2014. Anklagemyndigheden mente, at de Go Pro-kameraer, som mændene fra København havde skaffet, indgik som led i angrebet, hvor flere soldater blev dræbt.

De to mænd kendes derimod skyldige i at have fremmet terrororganisationens virksomhed.

Derimod var der i 2017, da chaufføren sendte seks termiske kameraer til terrororganisationen, klar viden om, at droner blev brugt til at føre bomber.

PET aflyttede den bil, han som chauffør for Uber kørte rundt i. Til sin hustru sagde han, at "vore brødre" havde det hårdt, og at der foregik blodige kampe ved Raqqa i Syrien.

"Jeg håber de der kameraer, inshallah, det virkeligt bliver et godt rum for dem, de har virkelig brug for det", sagde han.

Blandt andet derfor finder landsretten det bevist, at chaufføren var klar over, at kameraerne ville blive brugt på droner i forbindelse med angreb enten i Syrien eller Irak. Og det er altså terror.

I Københavns Byret blev han idømt fængsel i fire år og udvist af Danmark. Senere torsdag skal landsretten fastsætte en straf. Også cykelhandleren og underviseren får dom torsdag.

Sagen har været en af de største efterforskninger om terror. PET-betjente har blandt andet været i de kurdisk kontrollerede områder i det nordlige Syrien for at foretage afhøringer.

/ritzau/