En advokat idømmes betinget fængsel for blandt andet at have videregivet oplysninger fra lukkede retsmøder.

Sønderborg. Den sønderjyske advokat Hans Boserup har ikke fået meget ud af at anke en dom for blandt andet at videregive fortrolige oplysninger til Vestre Landsret.

Vestre Landsret har onsdag idømt advokaten 60 dages betinget fængsel, samtidig frakendes han retten til at virke som advokat i et år.

Landsrettens afgørelse er en stadfæstelse af en dom fra Retten i Sønderborg.

Hans Boserup var i 2014 forsvarer i en større voldtægtssag. I den forbindelse offentliggjorde han flere gange på sin Facebook-profil oplysninger fra retsmøderne. Der var blandt andet referater fra lukkede retsmøder.

Advokaten forsvarede sig efterfølgende med, at oplysningerne indgik i hans procedure i sagen, og derfor var det lovligt at offentliggøre dem. Også selv om det kunne miskreditere de kvinder, der var ofre i sagen.

Boserup videregav desuden oplysninger, som ifølge tiltalen mod ham kunne lede til voldtægtsofre og andre vidner. Og det var ifølge landsretten ulovligt.

Advokaten blev allerede i november sidste år idømt 60 dages betinget fængsel i sagen, ligesom han midlertidigt mistede retten til at arbejde som advokat.

Denne dom blev afsagt ved Retten i Sønderborg og blev derefter anket.

Boserup har også tidligere fået adskillige irettesættelser og bøder af Advokatnævnet. I november sidste år fik han en bøde på 100.000 kroner af Advokatnævnet for groft at have tilsidesat god advokatskik.

Og året før blev han i Vestre Landsret idømt 60 dages fængsel og mistede retten til at virke som advokat i to år - frem til august 2018 - for falsk vidneforklaring. Ligesom i den aktuelle sag ankede Boserup dengang dommen, men landsretten kom frem til samme dom som byretten.

Med onsdagens stadfæstelse af dommen fra Retten i Sønderborg er Hans Boserup frakendt retten til at virke som advokat frem til august 2019.

/ritzau/