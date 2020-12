Som advokat skrev Paludan, at han mistænkte, at en anklager var "i korrumperet ledtog" med politifolk.

Det har ikke hjulpet partistifter og advokat Rasmus Paludan at anke en afgørelse om, at han skal betale en bøde på 30.000 kroner for groft at tilsidesætte god advokatskik.

For Østre Landsret har i en dom onsdag stadfæstet bøden på 30.000 kroner. Det fremgår af dommen, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Sagen går nogle år tilbage.

I første omgang var det Advokatnævnet, der i oktober 2017 kom med afgørelsen, som Paludan altså valgte at tage i retten. I maj sidste år valgte byretten så at stadfæste bøden.

Det var i forbindelse med to sager, at Paludans udtalelser gik over stregen.

Ved den ene sag fra 2016 fremsatte Paludan et erstatningskrav på vegne af sin mindreårige klient, som var blevet visiteret to gange af politiet. Ifølge Paludan var klienten udsat for alvorlige krænkelser fra politiets side.

Ifølge Advokatnævnets kendelse, som Ekstra Bladet har beskrevet, klagede Paludan klagede til anklagemyndigheden og skrev, at han mistænkte, at anklageren var "i korrumperet ledtog med de politifolk, der foretog frihedsberøvelserne".

I landsretten har Paludan forklaret, at han ikke gav udtryk for, at der var en konspiration hos politiet, men at det var det indtryk, man kunne få.

Den anden sag var en asylsag, hvor Paludan i en mail til landsretten i 2017 beskrev to politibetjente som mistænkte.

Advokatnævnet fandt ifølge Ekstra Bladet, at Paludan groft havde tilsidesat god advokatskik og lagde vægt på, at han havde omtalt navngivne medarbejdere som værende korrupte og mistænkte kriminelle.

Og landsretten mener, at Advokatnævnets vurdering ikke kan tilsidesættes.

Retten skriver, at Paludan "er gået langt videre, end berettiget varetagelse af klienternes interesser tilsagde, og at ytringerne derfor skal bedømmes som en grov overtrædelse af god advokatskik"

Efter byrettens afgørelse af bødesagen på 30.000 kroner, fortalte Paludan til Ekstra Bladet, at han var uenig i afgørelsen, at sagen var "en storm i et glas vand".

/ritzau/