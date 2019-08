En handicaphjælper blev fyret for samarbejdsvanskeligheder, fordi hun klagede over sexchikane fra borger.

En arbejdsgiver har pligt til at sikre, at ansatte ikke bliver udsat for sexchikane fra en borger eller kunde, der ikke har tilknytning til virksomheden, hvis den ansatte gør opmærksom på chikanen.

Det har Østre Landsret slået fast i en dom, skriver Fagbladet 3F.

I sagen blev en handicapmedhjælper fyret, efter at hun gentagne gange til sin arbejdsgiver havde klaget over krænkelser fra den borger, hun var ansat til at passe.

Ifølge medhjælperen bad den handicappede og hjerneskadede borger dagligt om blowjobs, satte en hånd ned i kavalergangen, når han skulle i bad og andre gange i hendes skridt.

Han kaldte hende fed, klamme ko og dumme kælling, skriver Fagbladet 3F.

Hun var ansat i tre måneder, da hun blev fyret på grund af samarbejdsvanskeligheder.

Men retten fandt det bevist, at arbejdsgiveren var opmærksom på, hvad samarbejdsvanskelighederne skyldtes. Derfor skulle arbejdsgiveren i stedet have tilbudt hende en anden stilling.

Dermed var det en uberettiget fyring i strid med ligebehandlingsloven, og den kvindelige handicapmedhjælper får derfor seks måneders løn i godtgørelse.

Det er ifølge Fagbladet 3F første gang en domstol tager stilling til, hvordan en arbejdsgiver skal forholde sig til seksuel chikane, der kommer fra en borger eller en kunde og ikke fra en, der er ansat i virksomheden.

- Det er en super principiel og vigtig afgørelse, fordi det er meget velbeskrevet, at især medarbejdere i plejesektoren er udsat for sexchikane, siger advokat Marc Malmbak Stounberg fra Elmer Advokater, der førte sagen på vegne af 3F.

Anette Borchorst, som er institutleder ved Aalborg Universitet og forsker i seksuel chikane på arbejdspladsen, kalder dommen "en meget interessant markering".

- Jeg er forsigtig med at være jubeloptimist, men det her kunne godt pege i retning af, at man begynder at se mere alvorligt på seksuel chikane, siger hun til Fagbladet 3F.

Dommen kan få betydning i flere brancher, der beskæftiger 3F's medlemmer, påpeger forbundssekretær Søren Heisel, der kalder den en god nyhed.

- Det er nu blevet klart, at arbejdsgiveren ikke bare kan lade stå til, når en medarbejder udsættes for seksuel chikane, siger han til Fagbladet 3F.

Det er flere gange påvist, at især plejesektoren og hotel- og restaurationsbranchen er hårdest ramt af seksuel chikane fra borgere og kunder.

