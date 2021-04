I byretten slap en 29-årig tyrkisk mand for udvisning, men landsret udviser ham for drabsforsøg på Nørrebro.

En 29-årig tyrkisk mand, der er født og opvokset i Danmark, udvises for bestandig i en sag om et skyderi fra 2013.

Det er resultatet af en dom fredag fra Østre Landsret. Den ændrer dermed dommen fra Københavns Byret, hvor den 29-årige Özgür Cakmak slap med en betinget udvisning, hvor han altså kunne have blevet i landet.

I sagen har landsretten idømt Özgür Cakmak seks år og tre måneders fængsel for drabsforsøg. Den 31-årige Bhostan Khan Hossein er også dømt. Han får seks år og syv måneders fængsel. Han er dansk statsborger.

Der er tale om såkaldte tillægsstraffe, hvor der tages højde for, at de siden forbrydelsen har fået en straf i en anden sag. Straffene er et par måneder højere end i byretten.

Det er en over otte år gammel sag, da skyderiet i Lundtoftegade i København fandt sted 11. april 2013. En 19-årig mand blev ramt i hovedet, men overlevede.

Anklageren i landsretten var Peter Messerschmidt. Han forklarer, at der var en tvist om udvisning i sagen.

- Man er meget mere tilbøjelig til at udvise i dag, end man var i 2013. Han er blevet udvist ud fra, hvordan det skal være i dag og ikke i 2013. Det har meget af sagen handlet om, siger anklageren.

Han fortæller også, at den tyrkiske Özgür Cakmak er født og opvokset i Danmark, og at han selv har nægtet at kunne kurdisk.

- Der er lavet noget ny efterforskning, hvor man har set, at der er personer, der kommunikerer til ham på kurdisk. Der har det været vores opfattelse, at han må have en grundforståelse for sproget, siger Peter Messerschmidt.

Politiet havde i første omgang opgivet at stille nogen mistænkte for retten i sagen.

- Men så er der kommet ny dna-teknologi, og så bonede denne her sag ud med effekter på nogle personer, som er tilknyttet banden Brothas, siger Peter Messerschmidt.

I sagen er den 39-årige Dan Lund Nielsen også tidligere dømt. Han fik seks år og seks måneders fængsel. Her var ligeledes tale om en tillægsstraf. I modsætning til de to andre valgte han at tilstå.

De tre dømte skal sammen med en ukendt medgerningsmand have kørt til Lundtoftegade i en sort Audi.

Her steg tre af de fire gerningsmænd ud af bilen og skød mindst 30 skud, og den 19-årige blev ramt, fremgår det af anklageskriftet i sagen.

Efter skuddene i 2013 kom det frem, at det 19-årige offer bar skudsikker vest og en walkie-talkie. Derfor mente politiet, at han var ude på en slags vagttjeneste, da han blev skudt.

Efter skyderiet flygtede gerningsmændene i en sort Audi, som kort efter blev fundet i brand på en parkeringsplads i Søborg.

/ritzau/