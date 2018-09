Det er tidligt lørdag morgen endnu meget sparsomt med oplysninger om den store politiaktion, der fredag eftermiddag satte det meste af Danmark på den anden ende.

Under en pressebriefing fredag aften om den dramatiske eftersøgning af en Volvo lød det fra chefpolitiinspektør Jørgen Skov:

»Den enkelte borger behøver ikke at være bekymret.«

Da B.T. lørdag morgen taler med vagtchef Henrik Stormer fra Københavns Politi og spørger, om det fortsat forholder sig sådan, lyder svaret:

Foto: Carsten Bundgaard Vis mere Foto: Carsten Bundgaard

»Jeg har ikke hørt andet.«

Derudover har vagtchefen ikke yderligere kommentarer til sagen.

»Jeg kan ikke fortælle noget nyt,« fortæller Henrik Stormer.

Det var omkring klokken 14:00 fredag, at man lukkede trafikale knudepunkter som motorveje og broer ned. Oplysningerne om årsagen var sparsomme indtil klokken 15:30, hvor Københavns Politi meddelte, at der var en menneskejagt i gang. I den forbindelse blev der efterlyst en sort svensk indregistreret Volvo V90, hvor der skulle være tre personer, som politiet satte i forbindelse med alvorlig kriminalitet.

Foto: Carsten Bundgaard Andersen Vis mere Foto: Carsten Bundgaard Andersen

Hvilken - eller mere - ville man ikke oplyse.

Under pressebriefingen fredag aften klokken 19 oplyste chefpolitiinspektør Jørgen Skov, at politiet havde fundet et køretøj, som man mente var 'det rigtige køretøj', som man havde efterlyst.

Men om man havde anholdt nogen - eksempelvis de tre personer, man mente befandt sig i bilen - ville han ikke kommentere af hensyn til den igangværende efterforskning. Det eneste, Jørgen Skov kunne fortælle, var, at de eftersøgte har været bosiddende i Danmark i en 'mængde tid'.

Da vagtchef Henrik Stormer lørdag morgen bliver spurgt, om der er nogen anholdte i sagen, lyder svaret også:

»Jeg har ingen kommentar.«

B.T. følger sagens udvikling løbende.