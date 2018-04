Den fynske far, der tirsdag efter alt at dømme dræbte sine egne børn og derefter begik selvmord, var aktiv i den lokale fodboldklub. Formanden for klubben er dybt berørt af tragedien.

»Uforståeligt.«

Så præcist betegner formanden for Kirkeby IF den kendsgerning, at en af klubbens trænere tirsdag dræbte både sine to børn og sig selv. Den 47-årige mand, der ifølge politiet tog sine to yngste børn med sig i døden, var selv aktiv oldboys-spiller i klubben, og han brugte også en del af sin fritid på at træne sønnens U9-hold.

»Han var utrolig vellidt af både børn og voksne. Han var et varmt menneske, og han var så glad for børnene. Et fantastisk klubmenneske, der fuldt ud udfyldte rollen som en kærlig træner for børnene. Han ville aldrig kunne gøre noget som helst ondt mod børnene - men nu ... det er så forfærdeligt,« siger formand for idrætsforeningen, Jørn Hansen, til fyens.dk.

Nyheden ryster alle i det lille samfund, hvor ingen tilsyneladende kan forstå, hvad der fik den 47-årige far til først at slå sine to yngste børn ihjel og derefter tage sit eget liv.

»Han var en helt normal fyr, og der var intet mistænkeligt omkring ham overhovedet. Han har ofte haft børnene på adressen, hvor de har leget. Så det kommer som et chok for os alle,« sagde en nabo til BT tidligere onsdag.

Tirsdag eftermiddag rykkede politiet ud til det idylliske bindingsværkshus på Nørregårdsvej på Sydfyn nordvest for Svendborg. Børnenes mor kunne ikke komme i kontakt med sine børn og blev urolig. Derfor kontaktede hun politiet, som fandt både de to børn og deres far døde i huset.

Over alt på egnen omkring de små byer Kirkeby og Stenstrup gik flagene onsdag på halvt, efterhånden som den grufulde tragedie stod klart for beboerne.

Issø Skole i Kirkeby på Fyn flager på halvt efter familiedrabet. Foto: Sonny Munk Carlsen Issø Skole i Kirkeby på Fyn flager på halvt efter familiedrabet. Foto: Sonny Munk Carlsen

Jørn Hansen fra Kirkeby IF siger til Fyens Stiftstidende, at familien var en aktiv del af det lille samfund. Ifølge ham havde ingen omkring faren fornemmelse af, at noget var helt galt.

Han lægger ikke skjul på, at alle i idrætsklubben er dybt berørte af tragedien, og derfor holder klubben torsdag et arrangement med psykologer, hvor der bliver mulighed for både at få krisehjælp og mindes de dræbte.

Kirkeby IF omtaler selv sagen på sin hjemmeside, hvor ledelsen også udtrykker medfølelse med de pårørende.

Efterforskningsleder Jack Liedecke bekræfter, at de dræbte børn har en halvstoresøster, som er i god behold. Politiet ønsker dog ikke at komme nærmere ind på, hvor hun befinder sig.

Når fædre eller mødre dræber deres egne børn, kalder politiet ofte sagerne for 'en familietragedie.' Det undrer ofte i offentligheden, da der i realiteten er tale om en gerningsmand eller -kvinde, der dræber uskyldige mennesker og derefter sig selv.

Efterforskningslederen understreger, at det sker for at beskytte de efterladte. I sagen fra Fyn er der både en mor, en eks-kone og en storesøster.

»Det er reelt et dobbeltdrab med efterfølgende selvmord. Da vi ser, det er i familien, og vi ser de nærmere omstændigheder, som efterforskningen klarlægger, går vi ind og kalder det en familietragedie,« siger politikommissær Jack Liedecke til TV2 Fyn.

Han tilføjer, at politiet i efterforskningen betragter sagerne som 'almindelige' drabssager, men at betegnelsen 'familietragedier' bruges til at fortælle omverdenen, hvad det er for en sag, der er tale om, og for at forklare, hvorfor politiet ikke ønsker at komme med yderligere oplysninger.

Fyn Politi har endnu ikke udtalt sig om et muligt motiv til tragedien.