I den lille vestjyske landsby Bonnet stiller alle det samme spørgsmål i disse dage.

»Hvordan kan en mand blive ved med at udøve vold og true andre borgere i landsbyen, uden at politiet eller kommunen gør noget ved det?«

Det seneste halvandet år har Bonnets 180 borgere nemlig oplevet lidt af hvert med én enkelt mand med kaldenavnet 'Jernstangen', som B.T. har beskrevet i flere artikler de seneste dage.

Han har overfaldet to personer. Kastet jernstænger mod en tredje. Slået ud efter en fjerde. Og så har vi slet ikke nævnt de utallige trusler om tæsk med alt fra et baseballbat til en motorcykelhjelm.

Faktisk kan du nedenfor se en oversigt over enten de trusler eller den vold, som han har rettet mod flere af landsbyens beboere.

'Jernstangens' ofre B.T. har talt med en række af de borgere fra Bonnet, der har været udsat for enten vold eller trusler fra den 50-årige mand, som har fået tilnavnet 'Jernstangen'. Herunder følger en oversigt. Genboen B. (B.T. kender navnet, men han ønsker det ikke frem): Flere borgere fortæller uafhængigt af hinanden, at 'Jernstangen's genbo B. var den første, der blev udsat for vold af den 50-årige mand. I sommeren 2018 blev B først overfaldet bagfra i sin garage med de bare næver. Få dage efter ventede han i mørket, da B gik tur med sin hund, og overfaldt ham med flere slag med en jernstang. Kaja Madsen, bor i udkanten af Bonnet: Kaja Madsen fortæller, at hun en dag gik en tur i Bonnet, da 'Jernstangen' kom kørende på knallert, stoppede op foran hende og sagde: »Har du hørt, at jeg har smadret ryggen på B med en jernstang? I kvinder skal heller ikke føle jer for sikre: Jeg smadrer jer, så i splintrer.« Maria Kisbye Damborg, nærmeste nabo til 'Jernstangen': Været udsat for talrige trusler og et forsøg på grov vold, da han kastede flere jernstænger mod hende. »Det her er frygteligt. Det er et mareridt. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, og vi står hele tiden på vagt. Ingen forstår, hvordan han kan blive ved med det her,« siger Maria. Peter Sønderby og Kirsten Didriksen, bor et andet sted i Bonnet: Kæresteparret har været udsat for talrige trusler og har blandt andet fået at vide, at 'Jernstangen' ville komme med et baseballbat. Onsdag den 4. december blev Kirsten desuden overfaldet, væltet af sin cykel og slået af 'Jernstangen', da hun kørte hjem fra arbejde. »Når jeg har cyklet hjem fra arbejde siden overfaldet, har folk vinket fra vinduerne eller gået en tur på gaden, så jeg kan føle mig tryg, selvom der kun er to minutter hjem,« fortæller hun til B.T. Ilsa Lisby Larsen, genbo til 'Jernstangen': Ilsa fortæller, at hun og manden har været chikaneret af deres genbo i en længere periode. »Han har kastet en stor isklump over mod vores bil. Og da min mand gik over til ham på den anden side af gaden og sagde, at nu stopper det, hævede han jernstangen og slog ud efter ham. Den eneste grund til, min mand ikke blev ramt, var, at han trådte et skridt tilbage ud på vejen.« Allan Berg, bor på vejen bag 'Jernstangen': Har været udsat for masser af trusler fra 'Jernstangen'. »Han har stået truende med knyttede næver ud mod mig. Så har jeg vinket sådan: 'Bare kom ud, hvis du vil noget.' Jeg er ikke bange for ham. Men det er min kone. På grund af ham er hun også blevet nervøs for at være alene hjemme. Så når jeg nogle gange er i København til møder i weekenden, tager hun hjemmefra og er hos noget familie i Vejle eller Slagelse,« siger han til B.T.

B.T. har talt mere flere borgere i Bonnet, der er kommet så langt ud, at de overvejer at fraflytte landsbyen, og de alle er enige om, at det er »fuldstændig vanvittigt«, at 'Jernstangen' ikke er blevet stoppet.

»Han har så længe taget en hel landsby som gidsler, og det går ikke over, før han er væk herfra. Men politiet synes åbenbart ikke, der skal gøres noget.«

Billede fra videoen, hvor den 50-årige mand har overfaldet Kirsten. Vis mere Billede fra videoen, hvor den 50-årige mand har overfaldet Kirsten.

Men nu tænker du sikkert – hvorfor er det, at politiet intet gør?

Det vil B.T. meget gerne give dig svaret på, og derfor har vi også kontaktet Midt- og Vestjyllands Politi, men politikredsens politiinspektør, Ole Henriksen, ønsker blot at udtale:

»Det her er en frygtelig sag for alle parter, som vi er opmærksomme på. Derfor vil vi også være mere synlige derude, og det var vi også i mandags.«

Gennem flere borgere fra Bonnet, der har været i kontakt med politiet gennem de sidste halvandet år, kan B.T. dog optegne de store linjer.

Da 'Jernstangen' for halvandet år siden overfaldt sin genbo to gange, blev han sigtet for grov vold, men denne sag er endnu ikke afsluttet.

Ifølge flere borgere skyldes det, at der har været problemer med en mentalundersøgelse af den 50-årige mand, og at han desuden har kæret flere afgørelser i forbindelse med voldssigtelsen.

Da 'Jernstangen' så i sommer blev sigtet for forsøg på grov vold mod Maria Kiesbye Damborg, valgte Midt- og Vestjyllands Politi at varetægtsfængsle ham i én måned, men halvanden dag senere valgte landsretten at omgøre den beslutning og løslade manden.

Maria Kiesbye Damborg. Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Maria Kiesbye Damborg. Foto: Jens Anton Havskov

Til stor skuffelse for borgerne i Bonnet.

»Da han endelig blev varetægtsfængslet, var det ligesom ved befrielsen 4. maj om aftenen: Folk strømmede ud på gaden, nu han endelig var væk. Det var virkelig en befrielse. Men så gik der halvandet døgn, og så var han her pludselig igen, fordi landsretten havde løsladt ham. Og så var utrygheden tilbage. Alle var og er dybt frustrerede og bange,« fortæller Maria Kiesbye Damborg.

Et halvt år efter den episode – i onsdags – var det så Kirsten Didriksen, der blev offer for 'Jernstangen', da hun blev væltet af sin cykel og slået på skulderen med knyttet næve.

Her valgte Midt- og Vestjyllands Politi at afhøre manden, men ikke at varetægtsfængsle ham, fordi landsretten i sommer havde omgjort deres beslutning. Den del har politikredsen bekræftet over for B.T.

Men kan kommunen ikke gøre noget?

Over for B.T. oplyser Lemvig Kommune, at man har rettet henvendelse til 'Jernstangen' med henblik på at løse situationen, men at han ikke har ønsket at indgå i en frivillig dialog.

B.T. har desuden taget kontakt til Rigspolitiet for at spørge, om det virkelig kan være rigtigt, at 'Jernstangen' fortsat kan færdes rundt i landsbyen med alle sine sager, men Rigspolitiet henviser til Midt- og Vestjyllands Politis udtalelser.

B.T. har ligeledes taget kontakt til Justitsministeriet for at stille justitsminister Nick Hækkerup det samme spørgsmål, men han ønsker ikke at kommentere på sagen.