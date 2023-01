Lyt til artiklen

Den lille landsby Vejrumbro er i chok.

»Det er simpelthen så ubegribeligt,« siger en kvindelig beboer i byen, der ønsker at være anonym.

Søndag eftermiddag blev en 49-årig kvinde og hendes to børn på 11 og 14 år fundet døde i deres hjem på Østervangsvej. Ifølge politiets foreløbige konklusioner har kvinden først dræbt sine to børn for derefter at slå sig selv ihjel.

Ifølge de seneste tal fra 2022 havde Vejrumbro, der ligger små ti kilometer øst for Viborg, 385 indbyggere, så nyheden rammer hårdt i det lille lokalsamfund.

Politiet var massivt til stede i den lille landsby Vejrumbro søndag. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politiet var massivt til stede i den lille landsby Vejrumbro søndag. Foto: Presse-fotos.dk

B.T. har været i kontakt med en række tydelig chokerede og påvirkede indbyggere i byen – men lysten til at tale om hændelsen er ikke stor.

»Alle kender umiddelbart alle. Dem, jeg har talt med indtil videre, er totalt uforstående over for, hvad der er sket,« siger den kvindelige beboer, som har indvilget i at sætte lidt ord på situationen.

På grund af den trykkede stemning har Midt- og Vestjyllands Politi senere mandag af samme grund indkaldt til borgermøde i Vejrumbros forsamlingshus.

Her vil repræsentanter fra politiet fortælle om efterforskningen og svare på spørgsmål.

»Vi ved, at når noget så tragisk sker, giver det en masse frustrationer, spørgsmål, undren og rygter. Derfor har vi valgt at holde borgermøde i Vejrumbro,« siger vicepolitiinspektør Christian Toftemark, der selv vil være til stede:

»Der vil også være mulighed for generelt at tale borger til borger, og vi vil være i lokalet om aftenen, hvis man har brug for at tale en til en med en politimand.«

Indtil videre er der ikke mange detaljer ude om, hvad der er sket i etplanshuset på Østervangsvej.

Den kvindelige beboer, som B.T. har talt med, har kendt den afdøde 49-årige kvinde i nogle år, hvor de især i de seneste par år havde fået et tættere forhold.

Det var store dele af søndag umuligt at komme ind i Vejrumbro fra østlige retning. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Det var store dele af søndag umuligt at komme ind i Vejrumbro fra østlige retning. Foto: Presse-fotos.dk

»Jeg har brugt det meste af natten på at se, om jeg kunne finde nogen tegn på det, at hun kunne finde på at gøre sådan noget her. Men det synes jeg ikke, at der har været,« siger hun:

»Det er mig uforståeligt, og indtil videre er det hele jo bare spekulationer.«

Den kvindelige beboer Vejrumbro håber på, at aftenens borgermøde i den lille landsbys forsamlingshus kan give nogle svar.

»Jeg vil se, om ikke det kan give et eller andet – ro i hovedet måske,« siger hun.