JydskeVestkysten skriver, at en 34-årig landmand er død i en tragisk arbejdsulykke mellem Esbjerg og Kolding.

En 34-årig landmand er fundet død under en væltet minilæsser i Glejbjerg, der ligger mellem Esbjerg og Kolding.

Det skriver JydskeVestkysten.

Maskinen stod i noget mudder, forklarer politiet over for mediet, der skriver, at det skønnes, at minilæsseren er skredet i mudderet og har ramt landmanden.

/ritzau/