Torsdag eftermiddag er der sket en alvorlig færdselsulykke på Landevejen i Kirke-Såby.

Politiet fik anmeldelsen 13.12.

»Da vi kommer derud, opdager vi, at der er en bil, som er endt ude på en mark. Her er en person fastklemt,« siger Martin Bjerregaard, der er kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Han fortæller, at der er tale om et solouheld, og at bilisten muligvis har ramt et træ under ulykken.

Ulykken gør, at vejen lige nu er spærret i begge retninger på grund af redningsarbejdet.

Tidshorisonten er for nuværende ukendt. Fra politiets side opfordrer man til, at man tager andre veje.