Landet over er betjente på vejene i den kommende uge i en målrettet indsats mod hastighedsovertrædelser, skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Under nedlukningen i foråret oplevede politiet, at der generelt blev kørt for hurtigt på vejene, som var mindre trafikerede end normalt.

- Det resulterede i nogle meget grimme uheld, der kunne have været undgået, hvis trafikanterne havde overholdt fartgrænserne, siger Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter i meddelelsen.

