Tre slag, og han falder i jorden. Derefter stoppede han med at tælle slagene.

Lidt i to natten til lørdag ringer telefonen. Laila Motzfeldt ved godt, der er sket noget. Kun hendes børn ringer på den tid af døgnet.

Desværre, har hun ret. Beskeden i den anden ende kommer fra hendes søns kærestes mor, Rikke Bøtcher Hahn:

Laila Motzfeldts søn er blevet overfaldet.

Noah Motzfeldt befandt sig tæt ved Tranbjergskolen med sin kæreste og en ven. De havde en god fredag aften med hygge og lidt alkohol.

Klokken lidt i to er det ved at være tid til at komme hjem. Noah Motzfeldt trækker af sted med sin scooter ved sin ene side, sin kæreste og sin gode ven ved den anden, da tre ukendte, maskerede unge kommer imod dem.

»Hvaså’ bror?’ siger den ene, og dasker til Noah Motzfeldt.

Han kigger undrende på sin kæreste og ven. Ingen af dem har umiddelbart set dem før.

Scooteren er tilbage ved familien, efter den blev fundet via Facebook.

»Hvor er nøglerne til den der scooter?« Bliver der efterfølgende sagt af en af de ukendte mænd.

Det vil Noah Motzfeldt ikke svare på. Og da rammer det første slag ham. Herefter følger yderligere to, inden han falder til jorden.

Efter det får de tre unge gerningsmænd vristet nøglerne ud af hånden på Noah Motzfeldt.

De får dog brug for at få ham på benet igen, da de ikke kan finde ud af at starte scooteren.

»Husk at have kniven klar,« bliver der sagt på arabisk, hvilket Noah Motzfeldts ven forstår.

Slagene har efterladt tydelige mærker i Noah Motzfeldts ansigt.

Han stiller derfor ikke spørgsmålstegn, men rejser sig med det samme og starter scooteren. Da han har gjort dette, kører de tre gerningsmænd afsted.

»Du kan jo finde den på DBA senere,« når en af drengen på scooteren at råbe, mens han forsvinder i mørket.

Noah Motzfeldt, hans kæreste og hans ven står tilbage. En scooter fattigere, en del blå mærker rigere.

»Min datter ringer til mig og tudbrøler, hulker og er dybt ulykkelig. ‘Mor, mor, mor, Noah er blevet overfaldet’, siger hun til mig. Hun græder og græder og er dybt rystet,« siger Rikke Bøtcher Hahn, der er mor til Noahs kæreste.

Det er hende, der efterfølgende ringer til Laila Motzfeldt, mor til Noah, og informerer hende om, hvad der er sket.

»Jeg er rystet, rasende, ked af det, og jeg synes, det er uretfærdigt,« siger Laila Motzfeldt.

Han når at få lidt at spise og drikke, blive afhørt af politiet, inden hun kører ham på skadestuen.

Her fortæller lægen, at han har været heldig. Det er heldigvis kun slag, og ikke spark – der kunne have ødelagt organer.

Noah på skadestuen med sin kæreste, der har ønsket at være anonym.

Det er dog slag, hvor man tydeligt kan se afmærkninger af knoerne.

Det gør Laila Motzfeldt utryg omkring det område, hun bor i.

»Jeg synes, her de sidste år, har der været rigtig meget uro i Tranbjerg. På vores Facebook-side kan man også se det ene opslag efter det andet om, så er der en påsat ildebrand, ødelagt legeplads, hærværk lignende tyverier og røverier,« siger hun og tilføjer:

»Jeg er da utryg, men Noah er snart 19 år. Jeg burde ikke gøre det, men jeg skriver ofte til ham, hvor han er, og hvad han laver. Jeg kan ikke lade være, selvom jeg alligevel aldrig troede, det ville ske for mit eget barn.«

Et privat billede af en glad Noah med sin mor, Laila Motzfeldt, og sin søste, inden overfaldet fandt sted.

Det bakker Noahs kærestes mor, Rikke Bøtcher Hahn, hende op i.

»Vores datter må ikke færdes i Tranbjerg om aftenen og natten. Hun er 14, men hendes kæreste er 18, og de er forelskede. Så nu fik hun lov for første gang,« siger hun.

Men det er slut med at prøve det af, i den næste periode.

»Jeg er rystet over, at sådan noget foregår i vores lille by. Det er skræmmende og gør selvfølgelig, at hun ikke får lov til at prøve det igen. Der kunne være sket så meget, det er jo simpelthen forfærdeligt,« siger Rikke Bøtcher Hahn.

Også hun oplever, at der er sket en udvikling i Tranbjerg.

»Inden for de sidste halvandet til to år, synes jeg godt nok, der er sket en rigtig grim udvikling med vold, tyveri, overfald og chikane. Det, synes jeg, altså,« siger hun.

Hun peger herefter på, at de unge ikke har noget sted at være om aftenen, og de derfor ender med at sidde ude, hvor de er mere udsatte.

Nu skal den næste tid gå med at få de to unge ovenpå igen.

»Min lille pige er dybt rystet. Hun får brug for at tale en masse om det de næste par dage, det er jeg ikke i tvivl om. Det er en rigtig grim oplevelse. Selvom man meget gerne vil være det, så er man bare ikke ret gammel, når man er 14 år,« siger Rikke Bøtcher Hahn.

Knallerten er efterfølgende blevet fundet. Laila Motzfeldt havde slået et billede op på Facebook, og så kom der en henvendelse.

Så nu er knallerten hjemme igen, desværre er chokket og frygten også flyttet ind.

Gerningsmændene beskrives ud fra følgende signalement:

To af anden etnisk herkomst og en af dansk udseende

Den ene havde fletninger med hvide ‘dutter’ for enden

15-17 år

Cirka 175 centimeter høje

Bar masker

B.T. Aarhus har forsøgt at få en kommentar fra Østjyllands Politi, men de er endnu ikke vendt tilbage på henvendelsen.