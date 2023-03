Lyt til artiklen

Coronapandemien ramte adskillige brancher meget hårdt. Både lovlige og ulovlige.

En af de sidstnævnte var kokainmarkedet, som blev lagt ned.

Dels gjorde de mange rejserestriktioner livet surt for smuglerne. Dels faldt efterspørgslen efter det afhængighedsskabende stof, da natklubber og barer stod tomme under pandemiens nedlukninger.

Men mens markedet lå underdrejet, voksede produktionen.

To tredjedele af verdens kokainproduktion kommer fra Colombia. Billedet af fra Catatumbo, Norte de Santander Department, i Colombia. Foto: RAUL ARBOLEDA/AFP/Scanpi Vis mere To tredjedele af verdens kokainproduktion kommer fra Colombia. Billedet af fra Catatumbo, Norte de Santander Department, i Colombia. Foto: RAUL ARBOLEDA/AFP/Scanpi

I 2020 blev der produceret næsten 2.000 ton kokain, hvilket er ny rekord, fremgår det af en ny rapport fra FNs kontor for Narkotika og Kriminalitet, skriver BBC.

Produktionen er vokset hvert eneste år siden 2014, hvor der blev produceret lige under 900 ton på verdensplan.

Produktionsstigningen skyldes dels, at større områder bruges til kokadyrkning, dels at selve processen med at lave kokainen er blevet forbedret. Fra 2020 til 2021 voksede kokadyrkningen med 35 procent. Kokain kommer fra kokaplantens blade.

To tredjedele af kokainen dyrkes i Colombia, og Nordamerika og Europa er fortsat de største markeder, efterfulgt af Sydamerika, Centralamerika og Caribien.

Ifølge FN-rapporten havde udbruddet af covid-19 en ‘forstyrrende’ effekt på narkotikamarkederne, da internationale rejser blev alvorligt begrænset. Her er det myndighederne i Hamburg, Tyskland, der i februar 2021 fandt mere end 16 ton kokain gemt i fem containere fra Paraguay. Foto: Bodo Marks/scanpix Vis mere Ifølge FN-rapporten havde udbruddet af covid-19 en ‘forstyrrende’ effekt på narkotikamarkederne, da internationale rejser blev alvorligt begrænset. Her er det myndighederne i Hamburg, Tyskland, der i februar 2021 fandt mere end 16 ton kokain gemt i fem containere fra Paraguay. Foto: Bodo Marks/scanpix

I rapporten advarer FN dog om, at der er stor risiko for, at de kriminelle udvider deres markeder i Asien og Afrika.

Efterspørgslen efter kokain er vokset i Europa i mange år.

3,5 millioner voksne europæere anslår at have taget kokain det seneste år, skrev Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) i en rapport fra 2022.

Det er fire gange flere end for 20 år siden.

‘Tilgængeligheden af ​​kokain i Europa er sandsynligvis på et rekordhøjt niveau, og stoffet er mere overkommeligt for forbrugerne end tidligere,' skrev EU-stofvagthunden på sin hjemmeside i maj 2022.