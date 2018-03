Inden sejlturen med Kim Wall søgte Peter Madsen på en video, han havde set før. I videoen - som ifølge politiets skøn er ægte - ligger en pige og raller, mens hun langsom får skåret halsen over.

Det fortalte anklager Jakob Buch-Jepsen torsdag, da drabssagen mod Peter Madsen blev indledt ved København Byret.

Da Peter Madsen 11. august blev reddet i land efter at have parteret Kim Wall og sænket sin ubåd, blev han kørt til retsmedicinsk institut. Her konkluderede retsmedicinere, at Peter Madsen fremstod »rolig og sammenhængende.«

Han havde rifter på underarmene, sædvæske i underbukserne og en blodklat på næsen, der viste sig at stamme fra Kim Wall.

En undersøgelse af Peter Madsens computer viste, at han gentagne gange havde søgt på videoer med halshugning, tortur, hængning, stikning og spidning. Videoer, som politiet mener stammer fra ægte drab.

På en harddisk fandt politiet drabsvideoer i samme stisystem som Peter Madsens egne private sexvideoer. Harddisken blev fundet på første sal i Raketmadsens Rumlaboratorium, ved siden af den madras Peter Madsen benyttede, når han overnattede i hangaren.

Politiet fandt også skrevne tekster, hvori det gennemgående tema var spidning af underlivet i en seksuel kontekst. Dertil kom animationsfilm med kvinder, som bliver hængt, halshugget og spiddet med fokus på kønsdelene.

Peter Madsens telefon er aldrig blevet fundet, men det er lykkedes politiet at genskabe hans iPhone-profil.

16 timer før Peter Madsen sejlede ud med Kim Wall benyttede han sin telefon til at søge på ordene »Beheading, girl, agony« (halshugning, pige, smerte. red.).

I retten fortalte Peter Madsen, at han er meget promiskuøs og har et meget aktivt sexliv både med sig selv og andre.

I ugerne op til sejlturen med Kim Wall planlagde han en trekant med to kvinder ombord på ubåden. Af en tekst-korrespondance med den ene af kvinderne fremgår det, at han som led i en pirringsleg truede med at spidde hende.

Peter Madsen fortalte i retten, at han ikke i særlig grad er til S/M. Han afviste også at tænde seksuelt på vold, død og lemlæstelse.

»Det er en aseksuel ting. Jeg har en tendens til at holde med den svage i et slagsmål. Hvis jeg ser noget, hvor den svage bliver udsat for et overgreb, bliver jeg emotionelt påvirket af det. Jeg vågner om natten og er emotionel, jeg laver den der søgning og græder, og lægger mig til at sove,« forklarede han.

Under sin varetægtsfængsling er Peter Madsen blevet undersøgt af både en psykolog og psykiatere. I en mentalerklæring konkluderer Retslægerådet, at Peter Madsen er patologisk løgner, og at han fremstår »højst utroværdig.«

»Det har været svært for psykiaterne at få et indblik i Peter Madsens seksualitet. De fantasier han fortæller om virker opdigtede til lejligheden, men samlet set virker han pervers og svært seksuelt afvigende,« lyder det i rapporten, som anklager Jakob Buch-Jepsen læste op i retten.

Peter Madsen beskrives som en velbegavet mand, der ikke er psykotisk, men har en svært afvigende personlighed med narcististiske og psykopatiske træk.

»Han er udtalt glat med overfladisk charme. Han er følelseshæmmet med alvorlig mangel på anger og skyldfølelse,« konkluderer rapporten som anklageren læste op i retten.

Retslægerådet vurderer, at Peter Madsen - såfremt han dømmes for det han er titalt for - udgør en »virkelig fare for andres liv, legeme og frihed«.

Peter Madsen findes egnet til almindelig straf, men Retslægerådet vurderer at han er så farlig, at forvaring bør komme på tale. Anklagerens hovedpåstand er fængsel på livstid.

