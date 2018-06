Chok. Forfærdelse. Dybt rystet.

Sådan var reaktionen hos den nærmeste familie til en da 17-årig lærling, da det gik op for dem, at han på sin arbejdsplads i et byggefirma i Kolding gennem et halvt år var blevet udsat for grov psykisk og fysisk chikane, ydmygelser, voldelige overgreb og mishandling ved bl.a. gentagne gange at blive fastholdt og få stukket et kosteskaft og en tømrerblyant op i eller mod endetarmen.

Det fortæller lærlingens far, Stig, til B.T.

Mandag faldt der ved Retten i Kolding dom i den opsigtsvækkende sag mod fire håndværkere, som i perioden fra marts til september 2016 stod bag overgrebene på den spinkle lærling. Alle fire blev dømt.

»Det er en letteste, at der er faldet dom. At det nu – i al fald foreløbig – er overstået. Det er godt, at der er kommet en afgørelse. Nu er al snakken om, hvem der lyver, og hvem der ikke gør, forbi. Den video, der er blevet fremlagt i retten, taler jo fuldstændig for sig selv,« siger offerets far.

Det er med accept fra sønnen, at han nu står frem i B.T. og sætter ord på det mareridt, den i dag 20-årige udlærte håndværker gennemlevede, mens ydmygelserne stod på.

Ydmygelser, der stadig sidder så dybt i ham, at da han skulle i vidneskranken og berette om, hvad han var blevet udsat for, fik han af retten medhold i, at de tiltalte skulle sætte sig ned bagest i den store retssal, så han ikke blev konfronteret med dem, mens han afgav forklaring. Ellers ville han ikke være i stand til at gennemføre, argumenterede hans bistandsadvokat, Annette Petersen.

»Jeg har ikke nogen kommentar til selve strafudmålingen. Det er jo dommerne, der bestemmer. Jeg synes bare, det er godt, de alle fire er blevet dømt og får en form for straf for det, de har gjort. For det er ikke i orden. Uanset om det er min søn, eller om det var nogle andre, der var blevet udsat for det her, så må der simpelthen bare ikke foregå sådan noget. Det er fuldstændig uhørt, at det kan ske på en arbejdsplads. At det overhovedet har kunnet ske på nogen måde,« siger Stig, hvis efternavn vi ikke nævner af hensyn til hans søn.

Det var chefen i firmaet, en mand på 30 år og samtidig søn af indehaveren, som 'støbte kuglerne' til de absurde og stærkt grænseoverskridende ting, der foregik på byggepladser i Odense og Horsens samt på virksomhedens adresse i Kolding. Mens episoderne fandt sted, var han ikke alene chef. Han var også den 17-åriges svoger, idet han var kæreste med lærlingens storesøster.

Han og en 25-årig læresvend har været de hovedtiltalte i sagen. De blev i retten hver idømt otte måneders ubetinget fængsel.

De to øvrige tiltalte, på 32 og 36 år, deltog i et af de i alt fem overgreb. De er udenlandske statsborgere og blev dømt til henholdsvis tre måneders ubetinget fængsel og 40 dages betinget fængsel og 60 timers samfundstjeneste. De blev samtidig betinget udvist af Danmark.

Den dømte chef ankede sin dom til landsretten. De øvrige har udbedt sig betænkningstid.

»Jeg synes da, de skal anke, hvis de føler sig uretfærdigt behandlet. Jeg håber bare ikke, at straffene bliver nedsat,« siger Stig.