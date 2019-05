»Det var jo bare værkstedshumor.«

Sådan forklarede fire mænd på dengang 25, 30, 32 og 36 år, da de for knap et år siden ved Retten i Kolding alle blev dømt i en domsmandssag for groft at have mishandlet en 17-årig tagdækkerlærling med et kosteskaft, som de gentagne gange førte ind i eller pressede op mod den sagesløse unge mands endetarm, så han skreg af smerte, mens overfaldsmændene hujede og grinede.

Nu skal den usædvanlige sag behandles endnu en gang ved Vestre Landsret, som den 30-årige dømte ankede sin ubetingede fængselsstraf til.

Den 25-årige håndværkersvend samt lærlingens chef, den 30-årige mand og søn af indehaveren i et koldingensisk byggefirma, fik med otte måneders ubetinget fængsel den hårdeste straf for at have været dem, der gik forrest i den bizarre form for adfærd på arbejdspladsen.

De groft krænkende overgreb mod den 17-årige skete fem gange i perioden marts til september 2016 på byggepladser i Odense og Horsens samt på virksomhedens hjemadresse i Kolding.

Den fysisk spinkle lærling blev ifølge anklageskriftet fastholdt af den 25-årige håndværkersvend, mens den 30-årige chef pressede et kosteskaft eller en tømrerblyant op mod endetarmen af offeret.

Domsmandsretten fandt det tilstrækkeligt bevist, at der var tale om langt mere end grov 'værkstedshumor', som de fire tiltalte ellers argumenterede for i vidneskranken i byretten.

Mændene på 32 og 36 år er af udenlandsk herkomst og havde begge en mindre rolle i sagen.

De valgte ikke at anke deres betingede udvisningsdom samt henholdsvis tre måneders ubetinget fængsel og 40 dages betinget fængselsstraf. Heller ikke den 25-årige ankede.

Den 30-årige chef, som nu skal sidde på anklagebænken i Vestre Landsret den 20. maj, ankede sin fængselsstraf på stedet. Han er fortsat beskyttet af navneforbud.

Det koldingensiske håndværkerfirma er for længst frataget retten til at have lærlinge som følge af overgrebene.

Den forurettede arbejder i dag i en anden virksomhed. Han blev i byretten tilkendt en torterstatning på 10.000 kroner for det, han måtte lægge krop til.