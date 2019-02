I november 2017 blev en 14-årig elev voldtaget af en lærervikar fra sin skole. Det skriver B.T.

En lærervikar på en skole i Sydsjælland er tiltalt for at have voldtaget en 14-årig pige.

Det skriver B.T., som har fået aktindsigt i anklageskriftet mod den nu 22-årige mand.

Manden, som flere gange havde været vikar for pigens klasse, dukkede en dag i november op ved den 14-åriges hjem.

De endte ifølge mediet på pigens værelse, hvor de havde samleje. Det skete angiveligt, på trods af at manden var bevidst om pigens unge alder.

Flere gange efter episoden skulle manden have undervist pigen og hendes klassekammerater på den sydsjællandske folkeskole.

Desuden skulle vikaren i foråret 2018 via det sociale medie Snapchat have forsøgt at få pigen til at sende nøgenbilleder af sig selv til ham.

Vikaren tiltales ifølge B.T. for at have haft samleje med et barn under 15 år samt at have haft samleje med personer under 18 år, der er betroet den pågældende til eksempelvis undervisning.

Desuden er han tiltalt for blufærdighedskrænkelse.

Det er ikke lykkedes mediet at opklare, hvordan manden forholder sig til tiltalerne mod ham.

/ritzau/