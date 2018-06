En 42-årig tidligere lærervikar er ved Retten i Aalborg idømt en betinget dom på tre måneders fængsel i en sag om vold mod elever i 2. klasse på Gudumholm Skole.

Ud over betinget fængsel idømmes han 80 timers samfundstjeneste, ligesom han frakendes retten til at virke som lærer i fem år.

Manden er fundet skyldig i otte forhold om vold mod eleverne, men frifundet i andre 21 forhold. Han var anklaget for at have slået eleverne med linealer og et kosteskaft, når de lavede fejl i deres opgaver samt for at have bundet dem til bordben og en pæl i klasseværelset.

Anklagemyndigheden havde krævet manden idømt mindst et års fængsel.

Selv hævdede manden, at anklagerne mod ham var det pure opspind og har under sagen luftet sin frustration over børnenes anklager. Hans forsvarsadvokat har kaldt elevernes forklaringer, der er afgivet på video, for 'vandrerhistorier', som han mente var både utroværdige og usammenhængende.

Retten har lagt vægt på karakteren af volden og den tid, der er gået, siden forholdene blev begået, siger retsformanden, da han læser dommens konklusion op.

Den 42-årige mand har valgt at anke dommen.

Retssalen er fyldt med forældre og pårørende til de forurettede børn.