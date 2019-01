Tre måneders betinget fængsel og samfundstjeneste til nordjysk lærervikar i Vestre Landsret.

En 43-årig tidligere lærervikar er ved Vestre Landsret onsdag fundet skyldig i vold, trusler og frihedsberøvelse af flere børn fra 2. klasse på Gudumholm Skole sydøst for Aalborg.

Retten idømmer manden fængsel i tre måneder, som gøres betinget af, at han udfører 80 timers samfundstjeneste. Desuden frakendes han retten til at virke som lærer i fem år.

Samme straf var Retten i Aalborg tidligere nået frem, men landsretten har fundet ham skyldig i 12 forhold, hvilket er fire flere end i byretten.

Han har blandt andet været tiltalt for at slå eleverne med en lineal og et kosteskaft, ligesom han skal have bundet dem til en pæl.

Forholdene blev begået i efteråret 2015, da den nyuddannede lærer blev ansat i et vikariat på skolen.

Men det var først i slutningen af 2016, at børnene begyndte at fortælle om hændelserne.

Herefter begyndte sagen at rulle, og der blev rejst anklager om i alt 29 forhold om vold, tvang, trusler og frihedsberøvelse mod 18 elever.

/ritzau/