En betinget fængselsdom, en fyreseddel og en grim plet på straffeattesten.

Et intimt forhold til en mindreårig elev har fået alvorlige konsekvenser for en 23-årig mandlig lærervikar fra Næstved.

Mens han var ansat som vikar på Sjølundsskolen i den sydsjællandske by havde han et forhold til en 14-årige pige på skolen.

På et tidspunkt havde de to sex på pigens værelse.

Selv om pigen hele tiden har fastholdt, at det skete helt frivilligt, og at der ikke var tale om voldtægt eller anden form for seksuelt overgreb, så var det også forbudt.

Derfor har manden nu fået en dom på tre måneders betinget fængsel for at have indledt et seksuelt forhold til en mindreårig elev.

Det skriver sn.dk.

Manden var tiltalt efter straffelovens paragraf 222, som siger, 'den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år.'

»Der var ikke tale om voldtægt, da pigen var indforstået med samlejet, og det skete frivilligt. Det er årsagen til den milde dom, som skal afsones i form af samfundstjeneste,« siger anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Siv Olsen, til avisen.

Men allerede inden sagen kom for retten, har affæren haft alvorlige følger for den unge mand.

Han blev nemlig fyret fra sit job på skolen, da sagen kom frem.

Han har endnu ikke besluttet, hvorvidt han vil anke dommen.