En 32-årig lærer er netop blevet kendt skyldig i voldtægt og blufærdighedskrænkelse af en 13-årig elev på en folkeskole i Dianalund på Vestsjælland.

Det er netop blevet afgjort af et nævningeting ved Retten i Næstved.

Retten finder den 32-årige lærer skyldig i 11 af de i alt 12 tiltalepunkter. Han er således kendt skyldig i tre voldtæger udført mod en pige, der var 13 år gammel, da de fandt sted.

Voldtægterne fandt blandt andet sted i et klasselokale, i et redskabsrum til idrætssalen, i et skur ved fodboldbanen, i den lille gymnastiksal samt i en skov.

I det første tilfælde var der tale om anden kønslig omgang end samleje, som i straffeloven betragtes som voldtægt, når der er tale om en mindreårig. Ifølge anklageskriftet slog han den 13-årige og truede hende til at udføre oralsex.

Ved de to andre tilfælde var der tale om fuldbyrdet voldtægt. Ved den ene voldtægt, som foregik i en skov, anvendte læreren håndjern og et halsbånd. Sidstnævnte anvendte han til at kvæle den 13-årige pige under voldtægten.

Læreren fortalte offeret, at han var tidligere soldat og medlem af en hemmelig gruppe soldater, der ville slå pigen og hendes familie ihjel, hvis hun fortalte om overgrebene. Derfor er han også dømt for vidnetrusler.

Den 32-årige havde på forhånd erkendt sig skyldig i blufærdighedskrænkelse af den 13-årige, som han i retten indrømmede, at han havde haft et 'upassende' forhold til.

Men resten af de 12 punkter i anklageskriftet nægtede han, og i sin afsluttende procedurer beskyldte hans forsvarer Jeppe Søndergaard den 13-årige pige for at være fuld af løgn.

Han mener, at pigen blot vil have hævn, fordi hun ikke længere får lærerens opmærksomhed.

»Hun lyver. Det er et stærkt ord at bruge, men det er helt tydeligt, at der er blevet løjet. Hun er ikke den bly lille pige, som anklageren prøver at gøre hende til,« sagde forsvareren i sin procedure.

Retten har imidlertid valgt at tillægge pigens forklaring stor troværdighed.

»Forklaringen virker oprigtig og troværdig,« sagde dommeren om pigens forklaring, der blev givet bag lukkede døre.

Retten fandt desuden, at forklaringen på væsentlig punkter er støttet af andre beviser i sagen.

Foruden voldtægterne var læreren tiltalt for syv tilfælde af blufærdighedskrænkelse mod i alt fire piger. I ét af punkterne om blufærdighedskrænkelse blev den tiltalte frikendt.

Ved sidste retsmøde fik den tiltalte det sidste ord, som han benyttede til at bedyre sin uskyld i voldtægt og vold.

»Jeg har aldrig haft samleje med hende, og jeg er ikke en voldelig person. Jeg har aldrig anvendt vold, tvang eller trusler, som der står i anklageskriftet. Det er vigtigt for mig at pointere her i det sidste ord. Ellers vil jeg bare sige, at jeg er rigtig ked af de ting, der er foregået,« sagde han.

Den 32-årige har tidligere været udsendt som soldat til Afghanistan og er diagnosticeret med posttraumatisk stressdisorder (PTSD).

Senere i dag ventes retten at tage stilling til, hvilken straf læreren skal have.

Opdateres...