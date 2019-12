En 32-årig lærer og tidligere soldat blev mandag idømt seks års ubetinget fængsel for at have voldtaget en 13-årig elev og blufærdighedskrænket to andre.

Læreren skal betale 201.000 kroner i erstatning til sit voldtægtsoffer og henholdsvis 10.000 og 8.000 kroner til to piger, som han har udsat for blufærdighedskrænkelse. Derudover får han forbud mod at arbejde med børn og unge.

Læreren havde røde øjne og snøftede, da et enigt nævningeting ved Retten i Næstved mandag kendte ham skyldig i voldtægt og blufærdighedskrænkelse af en 13-årig pige og blufærdighedskrænkelse af to andre elever på en skole, hvor han var ansat som idrætslærer.

Skyldkendelsen kom som et chok for den 32-årige lærers hustru, der har hus, to biler og en to år gammel dreng sammen med den dømte. Hun kunne ikke holde tårerne tilbage.

»Det er løgn alt sammen,« sagde hustruen højlydt i retten, hvor den 13-årige piges forældre også sad som tilhørere.

Lærerens advokat, Jeppe Søndergaard, fortalte efter skyldskendelsen, at den voldtægtsdømte lærer er vokset op i et velhavende hjem som søn af en advokat.

Som barn blev han diagnosticeret med ADHD, medicineret med ritalin og anbragt i en specialklasse. Da han gik i femte klasse blev han flyttet til en almindelig skole og diagnosen blev trukket tilbage.

Som voksen kom han i militæret, hvor han med rang af konstabel blev udsendt i seks måneder til Afghanistan.

Under udsendelsen deltog han i krigshandlinger, der var så traumatiske, at han udviklede posttraumatiske stress disorder (PTSD).

Han uddannede sig til lærer og fik job på en folkeskole i Solrød. Efter en uoverenstemmelse med skolelederen indgik han en aftale om fratrædelse, og fik i stedet job på en skole på Vestsjælland.

Det var her han indledte et forhold, som han selv beskriver som 'upasseende'. Et forhold til en 13-årig pige, som han havde i idræt.

Retten fastslog mandag, at forholdet var mere end blot upassende. Den 32-årige lærer blev kendt skyldig i at have udsat den 13-årige pige for tre voldtægter, hvoraf de to havde karakter af fuldbyrdigt samleje.

Retten fandt det bevist, at han under voldtægterne slog pigen og anvendte håndjern samt et halsbånd, som han brugte til at kvæle pigen. Overgrebene fandt sted flere forskellige steder på skolen, blandt andet i et klasselokale, i redskabsrummet til idrætshallen og i et skur ved fodboldanlægget.

Den 13-årige pige har afgivet forklaring bag lukkede døre, og derfor har pressen ikke adgang til at videreformidle de ting, hun har forklaret.

En psykolog har i retten forklaret, at det 13-årige voldtægtsoffer er voldsomt traumatiseret af de ting, læreren ifølge dommen har udsat hende for. Anklager Siw Olsen har fremført i retten, at skolelæreren brugte tilildsforholdet mellem lærer og elev til at udnytte pigen seksuelt - det som i fagsprog hedder 'grooming'.

I sin procedure sagde lærerens forsvarer, Jeppe Søndergaard, at pigen er fuld af løgn og blot ønsker hævn, fordi hun ikke længere fik lærerens opmærksomhed. Retten har dog i sin afgørelse lagt afgørende vægt på pigens forklaring, som også undersøttets af blandt andet DNA-beviser på lærerens sexlegetøj.

»Forklaringen virker oprigtig og troværdig,« sagde dommeren.

Udover voldtægterne af den 13-årige er læreren også kendt skyldig i blufærdighedskrænkelse af to andre helt unge skolepiger, som han befølte på numsen og på brysterne.

Læreren har siddet varetægtsfængslet siden april, og det meste af tiden har han tilbragt i isolation i forskellige arresthuse.

»Jeg har oplevet et pres fra medarrestanter. Hvis man ikke har et anklageskrift, som passer godt ind i den kutyme, der er i arresthusene, så skal man holde sig isoleret eller forvente en voldelig konsekvens,« sagde læreren i retten om de trusler, han har fået fra medindsatte.

Skolelæreren lagde i retten ikke skjul på, at det har været hårdt for ham at sidde isoleret så længe.

Hans forsvarsadvokat dokumenterede via psykologerklæringer, at fængslingen har ført til flashbacks fra tiden i Afghanistan.

»I fængselscellen så han billeder af de personer, han slog ihjel i Afghanistan,« læste forsvareren op af en psykologerklæring.

Selvom læreren har fået mere end et års fængsel, nævner B.T. ikke navnet på den dømte skolelærer eller skolen, hvor de pådømte overgreb fandt sted. B.T.s beslutning er taget af hensyn til det 13-årige offer.