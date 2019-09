Lærer fra Slagelse Gymnasium er blevet fritstillet, efter at han inviterede elever til fest med øl og hash.

En mandlig lærer fra Slagelse Gymnasium er blevet fritstillet, efter at han har inviteret en gruppe 3.g.-elever hjem til fredagsøl i privaten.

Årsagen til fyringen er, at der ud over øl også blev indtaget hash til festen.

Det skriver Ekstra Bladet og sn.dk.

- Det er meget alvorligt, og vi har selvfølgelig handlet, som vi nu engang skal handle, siger rektor på Slagelse Gymnasium Lotte Büchert til sn.dk.

Festen fandt sted sidste fredag. Torsdag modtog læreren fyringen fra gymnasiet. At fyringen først sker efter seks dage skyldes, at rektor og ledelse først har undersøgt, hvorvidt der blot var tale om rygter.

- Men da vi kunne konstatere, at det er hændt som beskrevet, tog vi konsekvensen efter de regler, vi nu engang er underlagt, siger Lotte Büchert.

Ekstra Bladet har talt med en mor til en 17-årig pige, som deltog i festen.

Hun fortæller til mediet, at der under festen pludselig kom hash på bordet. Et par elever takkede ifølge datteren ja til at ryge hash med læreren, mens andre sagde nej.

- Så vælger han at lave pandekager til dem. Og da de er færdige med at spise dem, fortæller min datter, at læreren siger, at der har været hash i, siger moren til Ekstra Bladet.

Lolland-Falsters Politi kan ikke bevise, at læreren har serveret pandekager med hash i.

Politikommissær Peter Skriver bekræfter dog, at der er fundet hash i hjemmet.

- Vi kan ikke umiddelbart konstatere, at der har været hash i de pågældende pandekager. Der var ikke flere tilbage, da vi kom, siger han til Ekstra Bladet.

- Den pågældende person bliver dog sigtet for besiddelse af hash, som vi finder i hjemmet.

/ritzau/