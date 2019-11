En 32-årig mand er anklaget for overgreb på fire elever. Han afviser det meste, men erkender lidt.

En 32-årig skolelærer erkender mandag, at han har haft et upassende forhold til en pige, der var hans elev på en sjællandsk skole tilbage i 2017 og 2018. Pigen er i dag 14 år.

Men manden nægter sig skyldig i de alvorlige anklager - blandt andet om voldtægt af særlig farlig karakter - fortæller hans forsvarer, Jeppe Søndergaard, mandag ved Retten i Næstved.

- Der er foregået noget seksuelt mellem parterne, som ikke burde være sket. Men som anklageskriftet er udformet, så er der tale om en nægtelse, lyder det fra Jeppe Søndergaard.

Den 32-årige mand er anklaget for 11 forhold om blufærdighedskrænkelse - de 8 vedrører den i dag 14-årige pige.

Jeppe Søndergaard fortæller, at hans klient erkender et tilfælde af blufærdighedskrænkelse på et tidspunkt, hvor pigen var 13 år- Her beordrede han hende til i et skur ved skolens idrætshal at iføre sig en kjole.

Det gjorde hun, og efterfølgende blev hun befamlet af idrætslæreren.

Manden er anklaget for tre voldtægter af pigen. Det er i de tilfælde, at han erkender, at der har været et seksuelt forhold mellem de to - men der var altså ikke tale om voldtægt.

Manden nægter sig skyldig i fire anklager om blufærdighedskrænkelser begået mod pigen.

Manden er også anklaget for at have truet den 14-årige pige med, at hun og hendes familie ville blive slået ihjel, hvis hun sladrede. Han sagde - ifølge anklagemyndigheden - at han var del af en hemmelig gruppe af soldater, som han kunne få til at udføre, hvad han nu truede med.

Derudover er tre andre piger ifølge anklagemyndigheden blevet udsat for blufærdighedskrænkelse. Også det nægter han sig skyldig i.

De to af pigerne har først anmeldt deres sager inden for de seneste dage, fortæller anklager Siw Olsen. Anmeldelserne kom, efter at sagen var blevet omtalt i medierne.

Der ventes dom 18. december.

/ritzau/