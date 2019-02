Elever opdagede mistænkelig rygsæk i omklædningsrum. Den viste sig at indehold spionudstyr.

En lærer på Karensmindeskolen i Støvring er blevet sigtet for at have videooptaget elever under omklædning, oplyser Nordjyllands Politi.

I begyndelsen af februar undersøgte nogle elever en rygsæk, som hang i omklædningsrummet til et idrætslokale på skolen.

- De ser, at der i rygsækken er et kamera i en kuglepen. Det afleverer de på kontoret, som kontakter os, og det viser sig, at kameraet er forbundet til et hukommelseskort, fortæller vicepolitiinspektør Frank Olsen, der er leder af efterforskningen.

På hukommelseskortet har politiet fundet optagelser fra omklædningsrummet. Frank Olsen ønsker ikke at komme nærmere ind på, hvad der ses på optagelserne. Heller ikke, hvor lang en periode de strækker sig over, vil han oplyse.

- Det er noget af det, som indgår i efterforskningen, men den sigtede har erkendt, at han har foretaget flere optagelser, siger Frank Olsen.

Læreren blev anholdt fredag i sidste uge. Der er tale om en 36-årig mand fra Aalborg-området.

Efter at han var blevet afhørt, valgte politiet at løslade ham igen.

- Sagen er blevet vurderet juridisk, og man mener ikke, at der er grundlag for at kræve ham varetægtsfængslet, da han ikke ville kunne påvirke efterforskningen, siger Frank Olsen.

Sagen skal nu efterforskes videre hos Rigspolitiets it-efterforskningsafdeling, NC3.

/ritzau/