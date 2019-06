En yngre mandlig lærer sendte angiveligt krænkende billedmateriale til en elev fra 8. klasse og en kollega.

Han er nu politianmeldt og blevet bortvist fra Overlund Skole i Viborg, hvor han arbejdede.

Det skriver Viborg Folkeblad.

Det var i weekenden, at skolen fik kendskab til, at den yngre lærer skulle have sendt det krænkende billedmateriale.

Til Viborg Folkeblad bekræfter Christian Toftemark, der er leder i Særlig Efterforskning hos Midt- og Vestjyllands Politi, at man har modtaget to anmeldelser fra henholdsvis en kollega og en elev i 8. klasse.

»Vi har endnu ikke sigtet ham, men det gør vi i morgen (fredag, red.). Vi har ligeledes modtaget det billedmateriale, der skulle være sendt, og der er grund til at sigte manden,« forklarer han.

Politiet afventer nu og ser, om man skulle modtage flere anmeldelser i sagen.

Torsdag aften blev der på skolen afholdt et møde med forældrene til de børn, som den yngre lærer har undervist, og fredag vil skolen tale med de børn, der har haft ham som lærer.