En hjælpeløs kvinde blev holdt fanget som gidsel en hel nat i en lejlighed i Nordsjælland, hvor hun blev udsat for en grusom mishandling, der nærmest trodser enhver forestilling.

Sådan lyder det grumme anklageskrift mod en 40-årig mand, der skal for byretten i Helsingør senere på måneden.

Manden sidder varetægtsfængslet, og vil ifølge tiltalen stå tiltalt for rå vold og mishandling samt frihedsberøvelse.

Kvindens mareridt fandt ifølge anklageskriftet sted 13. juni i år i mandens lejlighed i et etagebyggeri i Espergærde.

Her blev kvinden ifølge tiltalen holdt ufrivilligt fanget fra midnat og frem til klokken seks om morgenen, hvor hun blandt andet en stor del af tiden var lænket til en spisebordsstol med gaffertape.

Samtidig pressede gerningsmanden ifølge anklageskrifet en klud ind i munden på hende og viklede bagefter gaffertape omkring kvindens næse og mund, så hun havde svær ved at få luft og flere gange mistede bevidstheden.

I løbet af natten blev det hjælpeløse offer udsat for en smertefuld mishandling med både kogende vand, en opvarmet køkkensaks, en lighter og en tændt cigaret.

Desuden blev hun påført talrige snitsår, som gerningsmanden ifølge anklagemyndigheden bagefter hældte salt i, ligesom han med saksen blandt andet klippede hendes hår af.

Ifølge anklageskriftet forsøgte den 40-årige også på et tidspunkt at hænge kvinden med en ledning, der hang i en krog i loftet i lejlighedens entré.

Det mislykkedes dog, da krogen ikke kunne bære hendes vægt, men ikke desto mindre blev hun også tvunget til at skrive et afskedsbrev.

Samtidig fik hun ifølge tiltalen at vide, at han ville slå hende ihjel, hvis hun gik til politiet for at anmelde ham.

Derfor er han også tiltalt for dødstrusler, vidnetrusler og ulovlig tvang.

Det er uvist, hvordan manden stiller sig til den alvorlige tiltale - og hvad der eventuelt kan være baggrunden for mishandelingen.

Da sagen skal behandles som en domsmandssag, tyder det dog på, at han har i sinde at nægte sig skyldig.