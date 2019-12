27-årig mand sigtes for at have slået tre ældre ihjel på Østerbro. Retslægeråd vurderer, at manden er farlig.

Eksperterne i Retslægerådet anbefaler, at en mand, der sigtes for at have dræbt tre ældre mennesker på Østerbro i København, idømmes forvaring, hvis han i den kommende straffesag kendes skyldig.

En almindelig fængselsstraf er ikke tilstrækkelig til at afværge den fare, som den 27-årige udgør i forhold til andre, mener Retslægerådet.

Vurderingen refereres i et retsmøde i Københavns Byret onsdag. Her bestemmer en dommer, at den 27-årige mand fortsat skal være varetægtsfængslet. Foreløbig skal han blive i sin celle frem til 8. januar.

Anbefalingen fremlægges i retsmødet af senioranklager Søren Harbo.

Retslægerådet vurderer, at manden er farlig. Der er stor risiko for, at manden vil begå ny personfarlig kriminalitet, såfremt han løslades, fremgår det.

Den opsigtsvækkende sag kom frem i marts. I første omgang blev manden sigtet for at have dræbt en kvinde på 81 år i boligkomplekset Vangehusvej. Forbrydelsen skulle være sket i forbindelse med et hjemmerøveri.

Siden voksede sagen. Beboere og pårørende gjorde politiet opmærksom på andre mistænkelige dødsfald, og det førte til, at han også blev sigtet for at have slået en mand på 80 år og en kvinde på 81 ihjel.

Lige siden anholdelsen for ni måneder siden har manden nægtet sig skyldig.

Onsdag toner han via en videoforbindelse til arresthuset i Helsingør frem på skærmen i retslokalet i byretten. Klædt i en langærmet grå trøje lytter han opmærksomt og klør sig i håret, mens anklager, forsvarer og dommer siger noget.

Den 27-årige er tidligere dømt for meget farlig vold. Også dengang mente Retslægerådet, at forvaring burde træde i stedet for en almindelig straf. Men dommerne i Højesteret så anderledes på sagen - i stedet blev resultatet i 2012 fængsel i syv år.

Også i den tidligere sag var der flere ofre. En pige fra Holbæk blev voldtaget. Og en veninde til moren blev forsøgt dræbt, da hun besøgte ham i den lukkede institution Sønderbro i København.

Den nye erklæring fra Retslægerådet er helt frisk. Den er udfærdiget tirsdag. Heri hedder det, at manden er svært afvigende og har psykopatiske træk.

- Det er min opfattelse, at sagen er færdigefterforsket, siger senioranklager Søren Harbo.

I månederne siden grundlovsforhøret i marts har den 27-årige ikke ønsket at lade sig afhøre. Først når sagen kommer for retten til foråret, forventer anklageren, at manden vil besvare spørgsmål.

Der er to årsager til varetægtsfængslingen. Dels at han på fri fod vil overfalde andre. Og dels at han vil forsøge at hindre sagens opklaring.

Indtil videre har dommere kun udtalt sig om beviserne i forhold til to af drabene. Her er der en såkaldt begrundet mistanke.

