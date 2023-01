Lyt til artiklen

Politi, beredskab, sundhedspersonale og en lægehelikopter er torsdag aften hastet til Vejlevej i Juelsminde.

Det oplyser Sydøstjyllands Beredskab til B.T.

Beredskabet blev tilkaldt, da de blev bedt om at assistance til en bjærgning.

»Vi har været derude for at assistere sundhedsberedskabet med at få bjærget en person fra et legetårn,« lyder det.

Men herfra er oplysningerne sparsomme.

Man kender hverken til alder, køn, tilstand eller selve hændelsen.

Billeder fra stedet viser dog, at man har tilkaldt en lægehelikopter til adressen.

B.T. arbejder på en kommentar fra Sydøstjyllands Politi.

Artiklen opdateres …