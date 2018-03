Lægeforeningens formand er glad for, at der med Højesterets som i Svendborg-sagen er skabt klare linjer.

Kønbenhavn. Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, er glad og lettet over, at Højesteret har frifundet en læge i sagen, hvor en diabetespatient døde, efter at være blevet indlagt på Svendborg Sygehus tilbage i august 2013.

- Frifindelsen af den yngre læge i den såkaldte Svendborg-sag er en sejr for fornuften og det eneste rigtige udfald af denne sag, som er dybt ulykkelig.

- Først og fremmest for patienten og de pårørende, naturligvis, men den er også af principiel betydning for lægestanden, siger han i en pressemeddelelse.

Det ville have fået store konsekvenser for danske læger, hvis lægen var blevet kendt skyldig, mener formanden.

- Vi arbejder i en virkelighed, hvor vi skal tage beslutninger nogle gange hurtigt og på et ufuldstændigt grundlag. Vi skal handle og er afhængige af hinanden og kolleger fra andre fag, siger han.

Den anklagede læge blev først frifundet i byretten.

Senere kendte landsretten hende dog skyldig i grov pligtforsømmelse, fordi hun ikke tydeligt nok fik ordineret blodsukkermålinger af den indlagte.

Men med Højesterets frifindelse er der med Andreas Rudkjøbings ord nu "kommet klarhed over juraen".

Højesteret lagde i sin afgørelse vægt på, at lægen ikke har handlet så uagtsomt, at der er tale om en grov forsømmelse eller skødesløshed.

/ritzau/