Både kort tid før og efter drabet på en kvindelig læge på Psykiatrisk afdeling i Glostrup mener politiet, at den nu tiltalte mand har begået alvorlige forbrydelser.

Det viser anklageskriftet mod den 41-årige, som B.T. er i besiddelse af.

For Københavns Vestegns Politi har for nylig tiltalt manden for et voldsomt voldtægtsforsøg 14. juli – altså præcis en uge før drabet.

Den nu drabstiltalte mands forsvarsadvokat Luise Høj fortæller til B.T., at hendes klient nægter sig skyldig i de i alt 13 tiltaler, han nu er tiltalt for.

Politiets teknikere ved Psykiatrisk Center Glostrup efter drabet 21. juli. Foto: Foto: Steven Knap Vis mere Politiets teknikere ved Psykiatrisk Center Glostrup efter drabet 21. juli. Foto: Foto: Steven Knap

»Når sagen går i gang, så vil der være en lang række af de faktiske omstændigheder, der ikke vil blive bestridt.«

»Det vil sige, at i forhold til drabet, er det for eksempel evident, at der er et menneske, som er blevet dræbt af knivstik. Spørgsmålet er så, hvordan retten forholder sig til min klients forståelse af situationen,« siger advokaten.

Trak kvinde ind i buskads

Politiet mener, at den 41-årige befandt sig på Roskildevej ved nitiden 14. juli.

Her skulle han have trukket en kvinde mod hendes vilje ind i et buskads ud for nummer 10.

Under voldtægtsforsøget skulle han have sagt til offeret, at han 'ville se hendes røv og have sex med hende' og ' at hun skulle give ham et blowjob'. Samtidig skulle han have kysset hende på halsen og lugtet hende i skridtet.

Det fremgår, at kvinden under voldtægtsforsøget gjorde stor modstand og forsøgte at komme væk.

Alligevel skulle han være fortsat med at befamle hendes bagdel og krop både under og uden på tøjet. Samtidig trak han kvindens shorts til side og vendte hende om.

I anklageskriftet er det beskrevet, at der pludselig kom en forbipasserende forbi buskadset og så, hvad der var ved at ske. Det fik personen til at råbe af den 41-årige, der tog flugten fra stedet.

13 tiltaler mod den 41-årige • Verbale trusler om vold mod tjenestemand ved at true en ansat på et hospital i Glostrup den 19. juli 2021 • Verbale trusler mod en mand, vold ved skub mod en kvinde samt besiddelse af kniv i en kiosk i Hvidovre den 10. juni

• Vold ved fastholdelse og skub samt hærværk mod en ung kvinde i Albertslund den 10. juni

• Forsøg på voldtægt og forsøg på andet seksuelt forhold end samleje mod en kvinde i Albertslund den 14. juli

• Drab mod en ansat på Psykiatrisk Center Glostrup, forsøg på drab mod to andre ansatte samme sted samt ulovlig besiddelse af kniv den 21. juli • Verbale trusler mod tjenestemand ved at true en ansat på Retspsykiatrisk afdeling i Slagelse den 12. september

• Verbale trusler mod tjenestemand ved at true en ansat på Retspsykiatrisk afdeling i Slagelse den 13. september.

B.T. har tidligere kunne beskrive, at den 41-årige blev efterlyst 6. juli – efter han havde overfaldt en kvinde på Albertslund Station og truede to personer i en kiosk i Hvidovre.

Herefter blev han indlagt psykiatrisk – tre dage senere bliver han efterlyst.

Københavns Vestegns Politi har tidligere kritiseret forløbet med efterlysningen

Trusler mod overlæge

22. juli, dagen efter drabet, blev han varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling efter et grundlovsforhør i Retten i Glostrup.

Under varetægtsfængslingen har manden fået behandling af en overlæge på Retspsykiatrisk afdeling i Slagelse.

12. september talte han med overlægen, om at han havde dræbt en læge. Under samtalen skulle han have sagt til lægen:

»Du skal også ned i jorden og forblive under jorden«.

»Jeg slår dig ihjel« og henvendt sig til personalet og sagt »Jeg knækker nakken på hende – hun skal også dræbes,« fremgår det af anklageskriftet.

Dagen efter mener politiet, at han igen truede overlægen, da han skulle have sagt følgende under et møde:

»Jeg behøver ikke slå dig ihjel i dag, jeg kan bare gøre det en anden dag – jeg kan knække nakken på dig. Jeg behøver ikke at bruge en kniv, jeg kan bare bruge mine hænder,« lyder det i dokumenterne.

Erkendte i grundlovsforhør

Her erkendte manden, at han havde dræbt en kvindelig ansat på psykiatrisk afdeling.

»Jeg var nødt til det. Hun var der kun for at provokere og ødelægge min behandling. Hun gad ikke gå på pension,« fortalte han under grundlovsforhøret ved Retten i Glostrup.

Udover den nye tiltale om voldtægtsforsøg er den 41-årige også tiltalt for trusler mod blandt andet personale i psykiatrien, og for at have truet to personer med kniv i en kiosk i Hvidovre 10. juni 2022. Samme dag er han også tiltalt for vold mod en kvinde på Albertslund station.

Den 41-årige mand er beskyttet af et navneforbud, hvilket afskærer pressen for at komme nærmere ind på den tiltaltes identitet.

Tiltalte er aktuelt varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling, og han skal mentalundersøges, før sagen kommer for retten.

Det fremgår af anklageskriftet, at anklagemyndigheden tager forbehold for, at den 41-årige, hvis han kendes skyldig, kan blive idømt en anden foranstaltning end fængselsstraf.

Sagen skal køre ved Retten i Glostrup.