En lægeambulance under fuld udrykning er søndag formiddag kørt frontalt sammen med en personbil på Rødbyvej ved Hillested lidt uden for Maribo.

»Det er en meget alvorlig ulykke. En person er i kritisk tilstand,« siger vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Lars Denholt.

En helikopter og flere ambulancer er på ulykkesstedet.

»Det er op til det lægefaglige personale på ulykkesstedet at vurdere, om personen skal flyves eller køres derfra,« siger vagtchefen.

Ulykken skete klokken 12:23.

Alt tyder på, at føreren af personbilen overså lægeambulancen og kørte lige ud foran den.

»Der sker det, at en ambulance og en lægeambulance med to paramedicinerne kører ad Rødbyvej for fuld udrykning,« fortæller Lars Denholt.

Da ambulancen kører forbi, holder personbilen ude i siden af vejen.

»Min teori er, at føreren tror, der er fri bane, efter at ambulancen har passeret og foretager en U-vending for at køre den modsatte retning,« siger vagtchefen.

»I stedet kører personbilen lige ud foran lægeambulancen og bliver ramt ved høj fart,« fortsætter han.

Føreren af lægeambulancen og en paramediciner kom lettere til skade under ulykken.

Rødbyvej er totalt spærret, mens politiet, redningsmandskabet og bilinspektøren arbejder på stedet.

Politiet har endnu ikke noget bud på, hvornår der åbnes for trafikken igen.

Opdateres...