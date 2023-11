En 61-årig læge er tiltalt for uagtsomt at have dræbt en 79-årig kvinde ved i februar sidste år at have forvekslet to typer medicin og injiceret den forkerte i hendes rygmarvskanal i forbindelse med en hofteoperation.

Han er desuden tiltalt for at have udvist grovere forsømmelse eller skødesløshed i forbindelse med sin virksomhed.

Sagen behandles ved Retten i Lyngby mandag.

Manden nægter sig skyldig.

Opdateres...