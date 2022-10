Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En 30-årig læge er tiltalt for på flere sygehuse i Jylland at have begået krænkelser og seksuelle overgreb på kvindelige patienter.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Lægen har siddet varetægtsfængslet i sagen siden 24. marts i år, hvor han har været under efterforskning.

Og nu er der netop blevet færdiggjort et anklageskrift mod ham.

Her fremgår det, at han tiltales for at have misbrugt sin stilling som læge og for at have krænket to kvinder seksuelt og en tredjes blufærdighed.

Overgrebene blev begået i januar 2022 på Viborg Sygehus og i marts på Aarhus Universitetshospital i Skejby, fremgår det af anklageskriftet.

Begge overgreb i forbindelse med undersøgelse af patienterne.

Retssagen mod den 30-årige læge begynder i midten af december.

B.T. har før beskrevet sagen.

Blandt andet da lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital Claus Thomsen fortalte, at alle var efterladt i chok, efter det kom frem, at en 27-årig kvindelig patient havde været udsat for et seksuelt overgreb på hospitalet.

Opdateres …