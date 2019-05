Offer mødte sin formodede voldtægtsmand på Tinder. Han nægter sig skyldig.

Få dage efter at en nu 32-årig læge havde fået kontakt til en ung kvinde på datingappen Tinder, mødtes de to på Café Norden i København.

Det var allerede her - i de første timer af deres stævnemøde - at bedøvende medicin blev bragt på banen første gang.

- Hun sagde, at hun havde søvnproblemer, og at hun tog sovepiller.

- Jeg sagde, at jeg havde samme problem, og at jeg havde noget, der kunne bruges på samme måde, forklarer lægen i Københavns Byret onsdag.

Manden er tiltalt for at have bedøvet kvinden og derefter voldtaget hende tre gange i løbet af 11 timer en dag i marts sidste år.

Derudover skal han også have taget billeder af kvinden og filmet voldtægterne med en mobiltelefon.

Efter mødet på caféen gik lægen og kvinden rundt på Strøget i København, hvor de blandt andet fotograferede byen og kyssede, forklarer manden.

Til sidst endte de oppe i lægens lejlighed. Her skulle de spise noget mad og drikke drinks. Manden forklarer i retten, hvordan kvinden igen bragte pillerne på banen.

- På det tidspunkt spurgte hun mig, om jeg kunne vise hende de der piller, siger han.

Den nu 32-årige mand med et tilbagestrøget sort hår forklarer, hvordan han tog en bøtte med omkring 100 piller ned fra køkkenskabet.

- Jeg viste dem til hende, og så spurgte hun, om hun måtte tage et par stykker med hjem, siger han.

Men dertil skal lægen efter eget udsagn have svaret, at det burde hun tale med sin egen læge om, og at pillerne derefter blev pakket væk.

Ud over førnævnte forhold, er manden også tiltalt for at have puttet sløvende middel i en anden kvindes drink - uden hendes viden - og voldtage hende.

Der er efterfølgende blevet fundet rester af medicin i urinen hos begge kvinderne.

Derudover er manden også anklaget for at have filmet kvinder uden deres vidende, mens de frivilligt havde sex med ham.

Han har tidligere erkendt voldtægterne, men har siden trukket forklaringerne tilbage. Nu nægter han sig skyldig.

/ritzau/