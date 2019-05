En 54-årig mand er sigtet for at forsøge at røve en læge i Tisvildeleje. Hun blev tæsket til døde 30. april.

Natten til 30. april blev læge Charlotte Asperud overfaldet i sit hjem i Tisvildeleje, mens hun sov.

Tirsdag fremstilles en 54-årig mand ved Retten i Helsingør. Han sigtes for at have forsøgt at røve den 58-årige læge, men noget gik af uvisse årsager galt, og han fik ingen værdier fra boligen.

I stedet tæskede manden angiveligt lægen. Hun fik 19-20 slag i hovedet med en stump genstand, og ifølge anklagemyndigheden kan der meget vel være tale om et koben.

Efter knap et døgn døde Charlotte Asperud af sine kvæstelser.

Den 54-årige mand er derfor både sigtet for røveriforsøg og manddrab.

Han nægter sig skyldig i begge sigtelser. Han ønsker tirsdag formiddag heller ikke at udtale sig om sagen i retten.

Hvad anklagemyndigheden fremlægger af beviser under grundlovsforhøret, er uvist. Senioranklager Bente Schnack anmodede om lukkede døre, da politiets efterforskning stadig er på et tidligt stadie.

Det vagte dommer Allan Gaardbo at efterkomme.

- I en sag af denne karakter og på dette tidlige stadie anses det for skadeligt for efterforskningen, hvis dørene er åbne, sagde han.

At dørene lukkes betyder, at pressen og øvrige tilhørere skal forlade lokalet, efter at sigtelsen er læst op.

/ritzau/