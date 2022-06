Lyt til artiklen

En 64-årig læge er afgået ved døden, efter han blev stukket med en kniv tirsdag. Nu reagerer Praktiserende Lægers Organisation.

»Det er chokerende, at en kollega i dag er afgået ved døden efter et knivstikkeri i forbindelse med et sygebesøg.«

Ordene stammer fra PLOs formand Jørgen Skadborg, der i en pressemeddelelse skriver, at det vækker stor sorg i Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

»Jeg er dybt berørt, og jeg vil gerne udtrykke min dybeste medfølelse med lægens familie og pårørende.«

Den mandlige læge besøgte for en uge siden en patient på Amager i København.

Patienten endte med at overfalde den 64-årig læge med en kniv. Overfaldet fandt sted kort før klokken 10, og den formodede gerningsmand er 30 år gammel.

Ritzau skriver, at den 30-årig mand er psykisk syg ifølge mandens mor.

»Jeg kender ikke de nærmere omstændigheder i sagen. Men en tragisk sag som denne understreger vigtigheden af en tæt dialog mellem læger og myndigheder,« udtaler PLOs formand Jørgen Skadborg og fortsætter:

»Både når det handler om procedurer i hverdagen og ved omstændigheder, hvor der kan være brug for skærpet sikkerhed.«

Sagen har også fået Søren Brostrøm til tasterne.

'Det er dybt, dybt tragisk når sundhedspersonale mister livet i tjenesten.'

'Mine tanker går til lægens efterladte. Æret være hans minde,' skriver Søren Brostrøm, der er direktør for Sundhedsstyrelsen, på Twitter.

Den formodede gerningsmand er blevet anholdt og er varetægtsfængslet, oplyser Københavns Politi.

»Det skal være trygt at gå til læge, og det skal også være trygt at arbejde som læge,« siger Jørgen Skadborg.