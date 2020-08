En 60-årig læge var tiltalt for at have bedøvet en kvinde med medicin for derefter at begå seksuelle overgreb.

De fleste anklager i en grov sag om en læges påståede seksuelle overgreb er fredag faldet til jorden i Retten i Randers.

Her er en 60-årig mand fra Djursland blevet frikendt for flere overgreb, som han ifølge anklagemyndigheden begik mod en kvindelig bekendt.

I to tilfælde skulle han have bedøvet offeret med beroligende medicin, inden han - uden hun kunne gøre modstand - tvang hende til oralsex.

Men lægen kendes alene skyldig i et forhold om brud på autorisationsloven.

Denne del handler om, at han skal have udskrevet recepter på afhængighedsskabende medicin til den samme kvinde, som han var mistænkt for at have forgrebet sig på.

Foruden tre tilfælde af seksuelle overgreb og ulovlig ordinering af medicin var den 60-årige praktiserende læge tiltalt for at have lavet uberettigede opslag om en borger på Sundhed.dk.

Manden har gennem sagen nægtet sig skyldig i samtlige anklager.

Retten i Randers beslutter fredag eftermiddag, hvilken straf han skal idømmes.

/ritzau/