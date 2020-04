Efter flere lægefejl døde 16-årige Mathias Baadsgaard-Lund af meningitis. Hovedansvarlig læge accepterer bøde.

Den nødvendige behandling blev ikke sat i værk, da 16-årige Mathias Baadsgaard-Lund i 2016 blev smittet med meningitis.

Drengen døde efter flere lægefejl, og på den baggrund blev den hovedansvarlige læge, der dengang arbejdede på Herlev Hospital, tiltalt for grov forsømmelse eller skødesløshed.

Lægen har nu erkendt sin skyld.

Det oplyser senioranklager Rasmus Kim Petersen fra anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi.

Forseelsen straffes med en bøde på 5000 kroner, som lægen har accepteret.

- Der var rejst tiltale for, at den grove forsømmelse eller skødesløshed blev udvist over et tre timer langt forløb.

- Der var efter vores opfattelse mulighed for under forløbet at skifte retning og iværksætte den nødvendige behandling, siger Rasmus Kim Petersen.

Der blev rejst kritik af flere andre læger i forbindelse med behandlingen af Mathias Baadsgaard-Lund, men der er kun rejst tiltale mod én.

/ritzau/