En syrisk læge er i byretten idømt 40 dages betinget fængsel.

Lægen har fået dommen for grov vold og overtrædelse af autorisationsloven

Uden autorisation havde vedkommende foretaget omskæring af 2-årig dreng.

Østre Landsret frifandt dog lægen for vold, men bevarede dommen for overtrædelse af autorisationsloven. Lægen ender altså med at skulle betale en bøde på 25.000 kr. for overtrædelse af autorisationsloven.

B.T. har talt med Københavns Politi, der først kan vende tilbage onsdag morgen.

